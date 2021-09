„Bylo to nepříjemné období. Ale už delší dobu jsem fyzicky v pohodě. Odtrénoval jsem celou přípravu, i když jsem pak zase na měsíc vypadl, cítím se dobře,“ hlásil Jan Kopic v rozhovoru pro Deník. Takhle dlouhou pauzu nikdy předtím v kariéře neměl. Jen rok předtím musel na artroskopii. „Ale to bylo přes Vánoce, za měsíc jsem byl zpátky. Teď návrat bolel. Je to nepříjemné pro normálního člověka, natož pak pro profesionálního fotbalistu,“ přiznal záložník, který už byl poslední tři ligové zápasy v základu. Stejně jako v úterním poháru s Příbramí.

Jste zpátky a vypadá to, že zase přišlo lepší období…

Musím to zaklepat. Doufám, že vydržím zdravý co nejdéle. Už mi není dvacet let, a to se hůř vrací do formy.

Změnil se nějak po zranění váš přístup k regeneraci? Dbáte o sebe nějak víc?

Před každým tréninkem mám dvacetiminutovku speciálních cviků, které mi předepsali fyzioterapeuti. A taky si víc svého těla všímám. Když je člověk zdravý, spoustu věcí ani nevnímá, ale jakmile vás to jednou trefí, začnete přemýšlet jinak.

Bylo také složitější získat si zpátky místo v sestavě?

Jo, konkurence je velká. Teď je tady snad nejvíc krajních záložníků za dobu, co jsem v Plzni. Když to spočítám, tak je nás snad šest, bývali jsme tak tři čtyři. Ale tak to ve fotbale chodí, nikdo nemá místo jisté.

A přibylo hodně leváků, kteří se tlačí na vaši oblíbenější stranu…

Je pravda, že jsem dřív nastupoval víc zleva, abych si mohl míč navádět na střed. Ale nedělá mi problém ani hrát zprava, nedá se nic dělat. Nalevo hraje Mosquera a daří se mu, dává góly. Není důvod to měnit.

Také se hodně mluví o tom, že fotbal Plzně za trenéra Bílka je jiný než za předchozích koučů. Můžete to potvrdit? A v čem nejvíc?

Každý trenér je trošku jiný. Ale že by po nás trenér Bílek chtěl něco úplně jiného, to ne. Není to nic, s čím bych se ještě nesetkal.

Zatím to přináší úspěchy, jste první v ligové tabulce. Co na to říkáte?

Měli jsme dobrý vstup do sezony, jen si to teď nepokazit. Do reprezentační pauzy máme Pardubice venku a doma Zlín. Se vším respektem k nim, tak pokud chceme být dál na špici, měli bychom získat šest bodů.

To je ideální scénář…

Mohly by nám pak chybět, protože ve zbytku podzimu máme těžší los. Hrajeme s Jabloncem, na Slavii, jedeme i do Ostravy… Byla by tedy škoda teď poztrácet body, ale víme, že žádný zápas není snadný. Přesvědčili jsme se o tom porážkou s Hradcem, taky doma s Budějovicemi jsme se teď trápili.

A taky jste nezvládli pohárovou odvetu v Sofii, kde jste ještě chyběl, a potřetí v řadě chybíte v Evropě…

To je velké zklamání, potřetí v řadě jsme vypadli v prodloužení, v posledních minutách, kdy už jsme sahali po postupu. Loni v Alkmaaru, předtím s Antverpami a teď v Sofii. Tentokrát už jsem byl přesvědčený, že to kluci dotáhnou. Je to velká kaňka. Klub by získal peníze, byl by větší klid. Osobně bych nějaké body z ligy vyměnil za postup.

Zase se teď můžete soustředit jen na ligu. Vidíte to jako vaši výhodu oproti konkurentům, kteří poháry hrají?

(hořký úsměv) Tohle se říkalo i loni, a jak to dopadlo… Strachovali jsme se až do posledního kola, abychom měli vůbec nějakou šanci na předkola evropských pohárů. Já osobně bych radši hrál dva zápasy v týdnu, je nás tady hodně, sestava by se protočila, síly by se rozložily, v tom by problém nebyl. Máme dostatečně široký kádr.

V lize teď hrajete v Ďolíčku s Pardubicemi, kde jste loni padli ve druhém zápase pod koučem Bílkem 0:3. Máte jim tedy co vracet?

Musí to pro nás být zdvižený prst. Koukal jsem na to na jaře v televizi, nezačali jsme špatně, měli jsme dvě tři šance. Asi ve 20. minutě jsem si říkal, že vyhrajeme 3:0. A nakonec to skončilo opačně, byla to ostuda.

Jak je vidíte jako soupeře?

Minulou sezonu jeli na vlně nováčkovské euforie, těžili z nadšení po postupu. Teď jim úvod sezony tolik nevyšel, trochu z toho vypadli. Ale nemají špatný tým, když je zase necháme hrát a nevyrovnáme se jim důrazem, jsou schopní nás znovu porazit. Musíme si dát pozor.

To znamená?

Na Plzeň se každý chce vytáhnout, soupeři nemají co ztratit. Ale my rozhodně nebudeme chtít, aby se chytli zrovna na nás. Nesmíme nic podcenit, tři body s Pardubicemi se počítají stejně jako ty se Spartou.

V říjnu bude mít liga reprezentační přestávku. Kdy zase uvidíme Jana Kopice v národním týmu?

(usměje se) Doufám, že brzy, záleží jen na mně. Každé pozvánky bych si nesmírně vážil. Musím si o to říct výkony ve Viktorce, potřeboval bych dát nějaký gól, abych se ještě víc chytil. Fyzicky se cítím dobře.

Pardubice vs. Plzeň

Sobota 25. září, 16.00

Stadion pražských Bohemians

Přímý přenos na O2 TV Sport

Pavel Horváth (asistent trenéra): „Máme jim co vracet, to bude jeden z motivačních prvků. Jsme na vítězné vlně a nechceme si to pokazit. Pardubice mají hodně zajímavých mladých hráčů. Je to nepříjemný soupeř.“

V Pardubicích z Viktorie hostuje mladý útočník Lukáš Matějka, ale kvůli dohodě klubů dnes nemůže nastoupit.

Zato další Plzeňák, stoper Filip Čihák, už do Pardubic přestoupil, stejně tak Jan Halász.Dres Pardubic naopak oblékal viktorián Joel Kayamba.