Fotbalisté Viktorie Plzeň v sobotním utkání 22. kola FORTUNA:LIGY potvrdili roli favorita, když k vítězství nad Zlínem 3:0 přispěl po přestávce dvěma góly Pavel Šulc, brankový účet zápasu otevřel ve 20. minutě Mosquera. Co na třetí výhru v řadě řekl trenér Koubek?

Plzeňský kouč Miroslav Koubek diriguje viktoriány během domácího utkání se Zlínem. | Foto: fcv/Martin Skála

„Až na nějaké drobné situace, jsme soupeře nepustili do šance. Statistiky říkají, že střely na branku byly 12:1, takže to byl kontrolovaný výkon. Měli jsme hodně šancí, víc než na tři góly,“ zhodnotil utkání plzeňský trenér Miroslav Koubek. Trefně, jak bývá jeho dobrým zvykem.

Už v první půli měli jeho svěřenci řadu šancí, ale slušně zaplněné ochozy plzeňské Doosan Arény (9134 diváků) viděli jen jednu branku. Zato parádní, ve 20. minutě se k exekuci trestného kopu z dvaadvaceti metrů postavil Jhon Mosquera a nádhernou ránou nedal zlínskému gólmanovi Dostálovi šanci – 1:0.

„Je to systémová věc. Jhon dokáže hrát ve schématu se třemi hroty, to je jeho parketa. Ale když jsme hráli 3-5-2, šlo to proti němu a musel by hrát na pozici wingbeka a tu okupoval Cadu. To byl důvod, proč tolik nehrál,“ okomentoval kouč Viktorie návrat 33letého kolumbijského fotbalisty do sestavy.

Zlín ohrozil Jedličku v brance domácích pouze jednou, se skákavou střelou mladého Slončíka si poradil.

Zdroj: Youtube

To viktoriáni šance zahazovali, další ránu Mosquery gólman Dostál vytáhl a zlikvidoval i pokus Kolumbijce ze 36. minuty. Vzápětí Červ branku netrefil a v závěru poločase zlínský gólman vychytal i pokus Chorého zblízka.

Další góly přidali plzeňští fotbalisté po přestávce, kdy udeřili hned po třech minutách. Střelu agilně hrajícího Mosquery líznul do sítě Šulc, který se vůbec poprvé v sezoně gólově prosadil také v domácí Doosan Areně. Tentýž hráč pak skóroval i podruhé, a to v 87. minutě, kdy píchnul do míče po předchozím rohovém kopu a hlavičce Tomáše Chorého.

„Pavlova bilance je fascinující. Dříve góly tolik nedával, míval nálepku spalovače. A teď vede tabulku střelců, takže určitě udělal progres,“ chválil trenér Koubek 23letého záložníka, který hraje v reprezentační formě.

„Tohle nechám na jiných, aby se s tím popasovali,“ šibalsky se pousmál zkušený kouč plzeňské Viktorie.

Ta si po hladkém domácím vítězství nad Zlínem upevnila ve FORTUNA:LIZE třetí příčku tabulky. „Patříme do horní trojky, ale trochu nás mrzí odstup od nejlepších. Mužstvo je však v přerodu, řešíme věci za pochodu. Třetího místa si vážíme, je dobré,“ zopakoval trenér Koubek, co už tvrdí nějaký čas.

„Zranil se Durosinmi, proto jsem chtěl, abychom ještě někoho udělali. Management to respektoval, přivedl Metsoka, což je další potvrzení přerodu,“ doplnil pochvaloval si kouč Viktorie Plzeň. Tu čeká až v úterý od 18 hodin čtvrtfinále MOL Cupu v Jablonci.