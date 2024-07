Kdo vyhraje Chance ligu? | Video: Martin Švec

Navíc v přípravných zápasech zaujal český reprezentant do 21 let Christophe Kabongo, který byl se šesti góly nejlepším střelcem Viktorie. A to Plzeň bude moci na jaře využít uzdraveného forvarda Rafia Durosinmiho. Předností Viktorie bude i pevní defenziva včetně brankáře Martina Jedličky. Nelze nezmínit ani to, že Plzeň umí zápasy se Spartou a Slavií. Takže fotbalovou Chance ligu vyhraje Viktoria Plzeň.