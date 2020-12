Zatímco v první půli byl výkon viktoriánů parádní, po přestávce připomínali partu žáčků, kteří se na hřišti sešli poprvé. Zvlášť bránění bylo zoufalé, brankář Hruška si první zákrok připsal až v závěru při trestném kopu Podaného, při prvních dvou gólech vůbec nereagoval a při třetím skákal marně.

„Je neuvěřitelné, jak my sami dostaneme soupeře do hry. Po výborné první půli…,“ nechápal po zápase plzeňský trenér Adrian Guľa „Přestali jsme hrát naším způsobem a ještě jsme dostali tři góly. Kdyby se to stalo a uhráli jsme vzadu nulu, beru to. Ale takhle je to neakceptovatelné,“ pokračoval trenér Viktorie.

„Soupeř tam dal po půli dva hroty, dostával se do hry po centrovaných míčích. Prakticky byli čtyřikrát okolo našeho pokutového území a dostali jsme tři góly, to je neuvěřitelné,“ doplnil Adrian Guľa.

Viktoriáni začali aktivně a byli za to už ve 13. minutě odměněni. Po centru Čermáka z pravé stranyy a zásahu Beauguela napálil Bucha levačkou balon nekompromisně do sítě – 0:1. A mladý plzeňský záložník byl při chuti, dvě minuty po vedoucí brance tečoval jeho další pokus francouzský forvard, ale tentokrát byl v ofsajdu.

V 17. minutě musel poprvé zasahovat Hruška při střele Hrubého, kterou vyrazil na roh a po něm pálil Zelený vedle. Na druhé straně neměl po dvaceti minutách slabý pokus Beauguela šanci na úspěch, stejně jako na druhé straně skákavý pokus Považance. V tutovce se pak ve 28.minutě ocitl znovu Bucha, jenže jeho pokus zblokoval Zelený. Tak to zkusil autor vítězné branky zpoza šestnáctky pro změnu pravou nohou a orazítkoval tyč jablonecké branky.

Další slibnou akci viktoriáni překombinovali, a když ve 36. minutě vystihl Limberský rozehrávku domácích a Bucha po přiťuknutí Beauguela podruhé rozvlnil sít, radost netrvala dlouho. Sudí Hrubeš gól kvůli ofsajdu odvolal.

Pět minut před půli krásně utekl po pravé straně Havel, ale marně hledal spoluhráče před brankou. Kalvychovu ránu pak zkrotil v rukavicích gólman Hanuš, stejně jako Hruška na druhé straně hlavičku Schranze.

A když to Buchovi nešlo střelecky, zapsal se do statistik jako asistent, v nastaveném čase první půle posadil roh přímo na hlavu Beauguela a ten se trefil – 0:2.

Do druhé půle Jablonec dvakrát vystřídal a začal o poznání agresivněji. A i on byl brzy odměněn, v 58. minutě si na centr naskočil mezi třemi bránícími hráči střídající Doležal, ač hlavičkoval v záklonu překonal gólmana Hrušku – 1:2. A v 66. minutě už bylo srovnáno, dvakrát odražený míč napálil hranice šestnáctky nekompromisně do sítě Zelený – 2:2. Viktoriáni byli v tu chvíli jako přikovaní, nenašel se nikdo, kdo by zvedl prapor.

V 74. střídající Ondrášek sice překonal domácího gólmana, ale toho zastoupil na brankové čáře stoper Martinec. A tři minuty na to přišla další rána, v 77. minutě po dalším zmatku v plzeňském vápně poslal domácí do vedení Ladra – 3:2.

Pak už to byl jen marný boj plzeňských fotbalistů o vyrovnání, naopak Jablonec dál hrozil z brejků a díky zlepšenému výkonu ve druhém poločase bral zaslouženě tři body. Plzni odskočil už na rozdíl pěti bodů a viktoriáni dál padají tabulkou.

FK Jablonec – Viktoria Plzeň 3:2 (0:2)

Branky: 58. Doležal, 66. Zelený, 77. Ladra – 12. Bucha, 45+1. Beauguel.

Rozhodčí: Hrubeš – Hock, Vodrážka. ŽK: 2:3. Bez diváků.

Jablonec: Hanuš – Lib. Holík, Martinec, Zelený, Podaný – Považanec (90+4. Čvančara) – Pleštil (46. Ladra), R. Hrubý (46. Doležal), Kubista, Pilař (46. Jovović) – Schranz (87. Hübschman).

Viktoria Plzeň: Hruška – Havel, Hejda, Brabec, Limberský (84. Kovařík) – Bucha, Kalvach, Čermák (73. Ondrášek) – Kayamba (64. Alvir), Beauguel, Ba Loua (84. Káčer).