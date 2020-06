„Dneska to bylo pro kluky velmi psychicky náročné utkání. Jsem rád, že to zvládli do vítězného konce,“ říkal do televizních kamer slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa.

Později při online rozhovoru s novináři přiznal, že už by nechtěl nic podobného zažít. „Ono něco řeknete večer a ráno je všechno jinak. Chci ocenit kluky. Vědí komu to vítězství poslali, velkému kámošovi a obrovskému člověku,“ připomněl kouč plzeňské Viktorie.

„Velmi nám pomohl v kabině pan Šádek,“ doplnil.

Můžete nějak specifikovat roli pana Šádka?

Věci, které se stanou v kabině, by tam měli zůstat. Nezlobte se. Nicméně postoj pana Šádka měl velmi podstatný význam. Velkou roli sehráli i zkušenější kluci – Limba, Radim, Baky, Matúš.

I vy jste určitě musel v tomhle směru s týmem nějak pracovat?

Samozřejmě něco jsme si k tomu řekli. Jsem rád, že to kluci takhle uchopili. Ale Čišo byl chlap, který se nikdy nevzdal, chtěli vyhrát pro něj.

Byly to před zápasem těžké chvíle?

To je nepopsatelný pocit. Velmi nepříjemný moment, protože chcete vidět, jak se kluci radují ze života, jsou šťastní. O to větší mají moje uznání, že to takhle zvládli. Odehráli jsme velmi slušný zápas a ještě vyhráli.

Když přijdeme k samotnému zápasu, jak nepříjemné bylo, že jste musel brzy střídat zraněného Beauguela?

Tomáš podal velmi dobrý výkon. My jsme se rozhodovali ještě po obědě, s kým do zápasu půjdeme. Dobře, že to Tomáš pochopil a byl připravený, mentálně i fyzicky. Pomohl mužstvu.

A co Ondřej Mihálik? Byl to jeho nejlepší zápas v Plzni? A pomohl i podpis nové smlouvy?

Určitě ano, je to velmi dlouhý bod v psychice hráče, že ví komu patří a jak dlouho. On i jako střídající hráč ukazoval velký potenciál. Je velmi rychlý, může být velmi platný. Ale je to teprve jen jedna vlaštovka, nesmí létat v oblacích. Ale má talent, je pracovitý. Věřím, že to z něho dostaneme, může hrát na více pozicích. I to je v dnešním pojetí fotbalu velmi důležité.

Co říkáte na situaci ze závěru zápasu, kdy dostal Kopic červenou kartu?

Neviděl jsem to ještě z opakovačky, nechám si prostor na vyhodnocení. A budu k tomu přistupovat jinak, kluci dneska nezažili jednoduchou situaci. Kopi už se spoluhráčům omluvil. Ale bylo potřeba zachovat nadhled, naštěstí jsme ten závěr i bez něho zvládli.