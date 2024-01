/ROZHOVOR/ V přípravě s divizním Senkem Doubravka nastoupil ve druhé půli a teprvev samotném závěru se dvakrát zapsal mezi střelce. Nejprve bezpečně proměnil penaltu a pak uzavřel skóre zápasu na 11:0, když obešel i gólmana Luhového a skóroval do prázdné branky.

Jan Kliment, útočník plzeňské Viktorie, v přípravném zápase s divizním Senkem Doubravka. | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Strašně jsem chtěl dátv tomhle zápase gól,“ přiznal potom Jan Kliment v rozhovoru. Možná i proto si vzal při penaltě míč a sebral tak jednomu z nováčků v týmu Matěji Valentovi možnost dát hattrick. „Ptal jsem se ho, jestli nechce jít on. Řekl ať si ji klidně vezmu. Aspoň jsem ho ušetřil příspěvku do kasy,“ usmál se 30letý útočník.

Jste rád, že jste nakonec přidal ještě jednu branku?

Pro útočníka je to vždycky dobrá zpráva, když dá nějaký gól. Já vstřelil dva, takže spokojenost. Utkání splnilo svůj účel, i když pro klukyz Doubravky to muselo být těžké. Nechtěl bych být v jejich kůži. (úsměv)



Ale i vy jste v plné přípravě. Jak ji zvládáte v tvrdém zimním počasí?

První týden byl náročný, hodně jsme běhali. Teď už je to příjemnější, jsme víc na hřišti, všechno děláme s balonem. V zimní přípravě to bývá podobné. Důležité je přežít první dva týdny.

Vy jste část podzimu promarodil, jak se cítíte po zdravotní stránce?Teď nic moc, jsem unavený. (úsměv) Ale jak už jsem říkal, první dva týdny v zimě vždycky bolí, pak už začíná únava pomalu odeznívat.

Nakolik je příjemné, žei v zimě trénujete na přírodní trávě?

To je velké plus. Takovou možnost nemá moc týmů. Moc si toho vážíme. Hlavně pro nás, co jsme po operacích, je to dobré.

Před odletem na soustředění do Španělská hrajete ještě v sobotu od 11.00 s Duklou. Jaký očekáváte zápas?

Co si pamatuju, tak Dukla na tom byla vždycky dobře kombinačně. Střetli jsme ses nimi i v létě, odehráli velmi dobré utkání a zlobili nás. (Viktoria vyhrála 2:0, když góly dala v posledních deseti minutách – pozn. aut.) Bude to zatím v zimě nejtěžší soupeř.