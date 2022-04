I přes domácí výhru 3:1 nad čtvrtým Slováckem má Sparta před posledním kolem jednu jistotu – do nadstavby půjde ze třetího místa, tudíž zápasy se Slavií a Plzní odehraje na půdě soupeře.

Levin fatálně chyboval. Příležitost dostanou jiní hráči, tvrdí trenér Svědík

„Je to trošičku komplikace, že se Slavií a s Plzní budeme hrát venku. Bude to těžké, ale myslím si, že šance (na titul) je velká. Po třech letech jsme snad nejblíž, co jsem tady ve Spartě. Určitě po tom půjdeme a pokusíme se o double,“ říká odhodlaně před zápasem v Olomouci Adam Hložek, který svůj stý ligový zápas oslavil vstřelenou brankou.

Trumfy drží Slavia

Po čtvrtečním vyřazení ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy zavítala Slavia do Jablonce, kde se nepodařilo zvítězit Plzni ani Spartě. Svěřencům Jindřicha Trpišovského z řady důvodu chyběla řada opor – hrát nemohli Tomáš Holeš, Lukáš Provod, Ondřej Lingr, David Hovorka, Aiham Ousou či Lukáš Masopust. Červenobílí ale fotbalovou válku na nekvalitním trávníku v Jablonci zvládli. Hororovou chybou jim k tomu nejdříve pomohl špatný výběh brankáře Jana Hanuše, který potrestal Ivan Schranz, šest minut před koncem přidal pojistku kapitán Stanislav Tecl, v závěru už jen korigoval na závěrečných 1:2 povedenou ranou krajní obránce Jan Krob.

Základní část vrcholí. Hrajeme o titul, potřebujeme vítězit, hlásí Trpišovský

„Vyhráli jsme a jsme spokojeni. Jsou to pro nás důležité a vydřené body. Jablonec je nepříjemný soupeř. Oba naši rivalové tu ztratili, jsem rád, jak mužstvo bojovalo,“ hodnotil utkání trenér Trpišovský.

Jeho svěřencům k vítězství stačily dvě střely na branku, ze kterých Slavia vytěžila dvě branky. V posledním ligovém kole sešívaní přivítají ve středu na domácí půdě jedenáctý Zlín.

Plzeň má jistotu druhého místa

Předposlední kolo vyřešilo důležitou hádanku před nadstavbou. Plzeň k jistotě druhého místa potřebovala porazit rozložený Baník, což se jí po výhře 2:1 také povedlo. Trefy Jhona Mosquery s Pavlem Buchou dali Západočechům důležitou jistotu – svěřenci Michala Bílka dohrají základní část ligy nejhůře druzí, Spartu v nadstavbě přivítají na domácí půdě. „Mluvili jsme o tom, že vítězství v tomhle zápase nám bude garantovat druhé místo po základní části. My jsme samozřejmě rádi, že mimo jiné (třetí) Spartu budeme mít doma,“ pochvaloval si Bílek.

Fenin si prožil peklo. Bývalého reprezentanta brutálně zbili fanoušci Barcelony

Plzeň sice byla v utkání herně dominantní, výhru ale vstřelil až v 65. minutě Pavel Bucha. Baník trestuhodně propadl po rohovém kopu a po ose Sýkora – Kopic se dostal míč před prázdnou branku k Pavlu Buchovi, který nezaváhal. „Jediná trošku chybička je v tom, že na šance, které jsme si vytvořili, jsme nebyli tolik produktivní. Takže zápas byl otevřený do samotného konce. Jinak dobrý zápas,“ hodnotil Bílek.

Závěr fotbalové ligy tak čeká jedna z nejvyrovnanějších bitev v její historii.