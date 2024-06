Zajímavý zápas dvou plzeňských klubů bude k vidění v sobotu od 10.30 hodin na Petříně, kde domácí nováček ČFL vyzve čtvrtfinalistu Evropské konferenční ligy a třetí tým nejvyšší české soutěže Viktorii Plzeň. Ta představí divákům poprvé i nové tváře, chybět však budou reprezentanti.

Znělka Ligy mistrů i hit Lucie Bílé. Podívejte se, jak Petřín slavil postup | Video: Soukup Zdeněk

„Tím pádem to ani nemůže být o budování automatismů. Půjdeme do zápasu z plné přípravy. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím hráči vypořádají. Mají před sebou těžký program, tenhle týden je výživný,“ pousmál se na startu přípravy plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Tenhle zápas bere i jako příležitost pro mladé hráče, aby se ukázali. „Budeme sledovat třeba to, kdo jak zapadne do našich systémů,“ poodhalil trenér Viktorie dalších ze svých záměrů. On sám se na Petřín vrací po dlouhých 44 letech. V rámci oslav 60 let fotbalu na plzeňském Petříně tady nastoupil v roce 1980 v brance pražské Sparty, která tady v exhibici prohrála 2:4.

Teď se fotbalisté plzeňského SK Petřín derou zpátky na výsluní, nedávno slavili vítězství v divizi a postup do ČFL, která pro ně bude velkou výzvou. Ale tou je pochopitelně i sobotní zápas s plzeňskou Viktorií, vždyť třeba Pavel Šulc bývá často k vidění v hledišti při jejich zápasech.

„Naši kluci zase chodí fandit Viktorce, teď si zahrají proti svým idolům,“ říkal petřínský kouč Radek Vodrážka, ale s úsměvem dodal, že zdaleka na všichni. „Máme v týmu i pár slávistů,“ připomněl. Tím největším je pochopitelně Michal Provod, mladší bratr reprezentanta Lukáše.

Zajímavý zápas to bude i pro dva zkušené borce z domácího týmu – Lukáše Nového a Jana Mudru, kteří v roce 2008 vybojovali s plzeňskou Viktorií dorostenecký titul, jediný v historii klubu. Ale do prvoligového áčka se trvaleji neprosadili. Působili i v zahraničí a od loňského návratu oblékají dres SK Petřín. Mudra se navíc po tomto utkání vrací do mateřského klubu TJ Tlučná, takže to je pro něho i rozlučka.

Utkání dvou plzeňských klubů na trávníku SK Petřín tak jistě nabídne řadu zajímavých příběhů a pokračovat se bude i odpoledne, kdy je na programu turnaj petřínských přípravek. Od 15 hodin bude projekce zápasu českých reprezentantů na Euru s Gruzií a večer od 17.30 hodin koncert kapely Kabát revival.