A stal se lídrem nejen na hřišti, ale i v kabině. „Musíme poslední utkání zvládnout tak, abychom si udrželi to, co jsme si na podzim nahráli. Víme, o co hrajeme, a podle toho to musí na trávníku vypadat,“ nabádá kapitán plzeňské Viktorie.

Na podzim jste v Teplicích ztratili body remízou 1:1. Jaký zápas očekáváte teď doma v odvetě?

Myslím si, že tomu nasvědčují i ty podmínky, zima a všechno okolo, takže očekávám velký boj. Teplice to budou to chtít ukopat, ubojovat. Jejich situace také není růžová, ale my víme, o co tady teď hrajeme. Tak to musí na hřišti vypadat. Věřím, že to zvládneme.

Sezona je dlouhá. Jak snášíte fotbal v prosincových mrazech?

Je to dlouhé. Samozřejmě – čím je chladněji, tím to člověk vnímá víc a míň se mu chce třeba do ranních tréninků. Máme tu ale skvělé podmínky včetně vyhřívaného hřiště, takže tím je to určitě jednodušší.

Loni se hrál tenhle model poprvé, ale to vy jste ho ještě nezažil. Co říkáte na podzim prodloužený až do zimy?

Než jsem odešel na zahraniční angažmá, předehrával se vždy jeden zápas; teď jich je o něco více. Potkáváme se znovu s týmy, se kterými už jsme na podzim jednou hráli, což je trochu zvláštní. Takhle je to ale nastavené. Musíme poslední utkání zvládnout tak, abychom si udrželi to, co jsme si na podzim nahráli.