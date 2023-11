Dává mu stále více herního prostoru a slovenský reprezentant se mu snaží odvděčit. Na Slavii to vyšlo dokonale, proměnil dva sólové nájezdy na gólmana Mandouse a i díku tomu viktoriáni vyhráli v Edenu 2:1. Po dlouhých devíti letech.

Viktoriáni zlomili v Edenu prokletí, po devíti letech vyhráli na Slavii

„Při prvním gólu Sampsi Dweh velmi dobře viděl, jak jsem si zaběhl za obranu, dal mi to tam fantasticky. Já jsem to pak jenom lobnul. Lépe jsem to asi vyřešit nemohl, protože brankář dobře vyběhl a pokryl přední tyč. Při druhém gólu musím poděkovat Vydrysovi (Matěj Vydra), perfektně mě vysunul. Já jsem šel sám na bránu a nekompromisně zakončil,“ popisoval slovenský reprezentant Erik Jirka svoje přesné zásahy do sítě Slavie.

Vzpomenete si, kdy naposledy jste vstřelil v jednom zápase dva góly?

To si pamatuju, bylo to v zápase proti Zlínu. Vyhráli jsme 3:1 nebo 3:2.

Nemyslel jste potom i na hattrick?

Musím říct, že mě to napadlo. Když tam Kopi (Jan Kopic) vystřelil nad, říkal jsem si, proč to neposunul ještě na mě. Ale je jedno, kdo dává góly, důležité je, abychom vyhráli.

Byl to i tak jeden z vašich nejpovedenějších zápasů?

Pro celý náš tým to byl velmi vydařený večer. Plzeň tady dlouho nevyhrála, o to vítězství těší víc. Myslím, že jsme odvedli velmi dobrý výkon.

Zdroj: Youtube

Pro vás s Pavlem Šulcem to ale muselo být hodně náročné, protože jste napadali obránce soupeře.Bylo to podobné, jako když jsme hráli proti Dinamu Záhřeb, naběhali jsme hodně kilometrů. Ale celý tým se na hřišti vydal.

Co zaznělo o poločase v kabině, protože ve druhé půli jste Slavii vůbec k ničemu nepustili?

Trenér říkal, abychom ještě trošku zvýšili obrátky, napadali Slavii výš. Nechtěli jsme se nechat zatlačit k vlastní šestnáctce, protože pak má Slavia velkou sílu a dokáže dát klidně tři čtyři góly. Myslím, že jsme to dobře uhráli, vytlačovali jsme je na jejich polovičku a využili jejich ztráty.

Právě na tohle ale Slavia sází, že je fyzicky výborně připravená, ale vy jste stačili. Bylo to srovnatelné s evropskými poháry?

Tempo bylo stejné jako v Evropě, Slavia má velkou kvalitu. Museli jsme se hodně obětovat v soubojích, byl to fyzicky jeden z nejnáročnějších zápasů.

1/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 2/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 3/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 4/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 5/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 6/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 7/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 8/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 9/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 10/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 11/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 12/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 13/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 14/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 15/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 16/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 17/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 18/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 19/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 20/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 21/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 22/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 23/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 24/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 25/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 26/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 27/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 28/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 29/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 30/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 31/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 32/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 33/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 34/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 35/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 36/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 37/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 38/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 39/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 40/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 41/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 42/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 43/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 44/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 45/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 46/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 47/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 48/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 49/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 50/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 51/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 52/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 53/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 54/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 55/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 56/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 57/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 58/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 59/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 60/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 61/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 62/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 63/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 64/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 65/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 66/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 67/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 68/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 69/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 70/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 71/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 72/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 73/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 74/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 75/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 76/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 77/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 78/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 79/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 80/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 81/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 82/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 83/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 84/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 85/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 86/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 87/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 88/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1). 89/89 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii (2:1).

Je vítězství na Slavii velká vzpruha po dvou ligových porážkách?Proti Liberci a doma s Karvinou jsme to nezvládli. Byly to zbytečné porážky, které jsme si zavinili sami. Do zápasu na Slavii jsme šli s tím, že nechceme prohrát, že si aspoň bod odvezeme. I trenér nám zdůrazňoval, že se musíme nakopnout.

Všiml jsem si, že máte vytetovanou panenku Marii a při vstřelených gólech jste se obracel k nebi. Jak vám při fotbale pomáhá víra?

Jsem věřící, ale panenku Marii mám vytetovanou od smrti dědy, který byl můj velký fanoušek. Vždycky když jdu na hřiště, modlím se k němu, aby mi pomohl.

Trenér Koubek na Trpišovského týmy umí. Nevím, čím to je, usmál se

Zdá se, že to funguje. Na šanci v Plzni jste si musel počkat. Cítíte teď, že vaše pozice v týmu sílí?

V Plzni je spousta kvalitních hráčů, konkurence je velká na každém postu. Jsem rád, že mně trenér dává šanci a snažím se mu to splatit.

Řekl jste si o návrat do slovenské reprezentace, za kterou jste nastoupil naposledy loni v září?

Žádný hráč nikdy neodmítne pozvánku do reprezentace. Je to nejvíc, čeho může v kariéře dosáhnout. Na srazy jezdím s radostí a jestli se dostanu na hřiště, už je na trenérovi, vždycky chce udělat pro tým to nejlepší.