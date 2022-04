To ne, pro nás jsou to ztracené dva body. Šli jsme do vedení, ale bohužel pak jsme si nepohlídali standardku…

Nebyla větší chyba, že jste si vedení nepojistili druhým gólem?

Měli jsme tam šanci hned po našem vstřeleném gólu, škoda, že jsme ji nevyužili. Sigma do té doby nic neměla a z jedné situace nás potrestala.

Jak velká je to komplikace v boji o čelo tabulky?

Je to ztráta. Ale pořád jsou ještě dvě kola do konce základní části a potom nadstavba, takže jedeme dál.

Vy jste dneska nastoupil ve středu zálohy s Alešem Čermákem. byla to změna?

Ne, s tím žádný problém nebyl, s Čermusem už jsme toho odehráli hodně. Spíš byla změna, že jsme hráli se dvěma hroťáky.

V čem?

Chtěli jsme zjednodušit hru. Myslím, že se nám to celkem i dařilo. Bohužel jsme jen remizovali, takže spokojení být nemůžeme. Byly tam náznaky šancí, které jsme měli dotáhnout lépe.

Teď vás čeká Ostrava. Co je potřeba změnit, abyste se vrátili na vítěznou vlnu?

Jako každý jiný zápas, hrát zodpovědně a doma to zvládnout vítězně.