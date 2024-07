Nadcházející sezona fotbalové Chance ligy bude po sedmi letech zase o něco atraktivnější. Její vítěz totiž stejně jako v ročníku 2017/2018 přímo postoupí do základní skupiny nejprestižnější klubové soutěže Ligy mistrů. "Samozřejmě že všichni víme, o co se hraje. Liga mistrů je velké lákadlo, a proto uděláme maximum, abychom to byli my, kdo na konci domácí soutěže půjde do Ligy mistrů," prohlásil záložník Viktorie Plzeň Lukáš Kalvach.

Podle fotbalisty, který tento pátek oslaví 29. narozeniny, se česká liga rok co rok zkvalitňuje. "Dříve byla o třech týmech, ale postupně se přidávají další mužstva. Posilují kvalitními hráči, takže nás nečeká nic lehkého. Věřím, že jsme dobře připravení. Bude záležet na nás, abychom neztráceli body a pohybovali se v tabulce co nejvýše," řekl Kalvach.

Viktoria zahájí Chance ligu v sobotu ve 20.00 hodin na hřišti Dukly Praha. "Na první zápas se moc těším. Letní příprava byla dlouhá, ale teď už budeme zase o něco hrát," těší se fotbalista Viktorie.

Ve druhém kole Plzeň hostí Hradec Králové. "Los není úplně důležitý, protože minulou sezonu jsme si také teoreticky mohli myslet, že ten los je lehký, ale víme, jak jsme začali. Takže bych to nějak neřešil, ale připravoval se na každý zápas stejně," pravil Lukáš Kalvach.

Vítá, že Viktoria začíná v evropském poháru až ve třetím předkole (8. a 15. srpna), což je změna oproti předchozím sezonám, v nichž Plzeň startovala už ve druhém předkole. "Je fajn, že začneme jen ligou a že budeme mít klasické hrací týdny. Dostaneme se do tempa, abychom na zápasy v Evropě byli co nejlépe připravení, protože naším cílem je dostat do skupiny evropského poháru, jako minulou sezonu," uvedl.

Na rozdíl od minulé sezony má Viktoria šanci zahrát si základní skupinu Evropské ligy, která je skladbou soupeřů kvalitnější než Konferenční ligy. "Evropská liga je určitě lákadlem. Já jsem ji ještě nehrál, takže nejen pro mě by to byla další zkušenost i zajištěný půlrok v Evropě. Navíc v ní jsou lepší týmy než v Konferenční lize, takže i pro fanoušky by byla velkým lákadlem. Uděláme maximum pro to, abychom se do základní skupiny Evropské ligy dostali," uzavřel Lukáš Kalvach.