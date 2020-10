„Sice jsme tam měli nějaké standardky, ale gól jsme nedali a to nás stálo postup,“ hlesl Lukáš Kalvach v útrobách stadionu v Petach Tikvě, kde Beer Ševa hraje pohárové zápasy.

A na rozdíl od plzeňské Viktorie je bude hrát i nadále. Může se těšit na páteční los základní skupin Evropské ligy, kterou si zahraje potřetí.

Ptát se na pocity poté, co jste prohráli zápas o postup do skupiny Evropské ligy je asi zbytečné, co?

Obrovské zklamání. Byli jsme odhodlaní, že to zvládneme. Ale bohužel jsme nepostoupili.

Čím si to vysvětlujete? V čem byl soupeř lepší?

Oni po tom vedoucím gólu zalezli do defenzivy, bránili v bloku. My jsme se tam nedokázali dostat, dělali jsme si to složité v křídelních prostorech. Místo, abychom hned posílali centry.

Byl pro vás inkasovaný gól z penalty hned v úvodu zápasu velká rána?

Brzký gól je vždycky rána, otupilo nás to. Ale pořád byl před námi celý zápas… Jenže my jsme to nezvládli.

K čemu vás trenér v poločase nabádal, aby jste do druhé půle změnili?

Měli jsme hrát rychleji, dostávat balony do vápna. Ale Beer Ševa si to dobře pohlídali. Sice jsme měli nějaké standardky, ale gól jsme nedali a to nás stálo postup.

Už v neděli vás čeká liga v Olomouci. Jak rychle na vyřazení zapomenout?

Nezbývá nám nic jiného, než rychle zregenerovat a připravit se na neděli.