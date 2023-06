/ROZHOVOR/ Zkušený jednasedmdesátiletý kouč Miroslav Koubek se ujal trenérského žezla u fotbalistů Viktorie Plzeň. Po nástupu do funkce přiznal, že pokukuje ještě po posilách do obrany a zálohy.

Miroslav Koubek, trenér Viktorie Plzeň. | Foto: FCVP

Na konci minulé sezony ho skolil covid, i proto se domluvil v Hradci Králové, že už tam nebude pokračovat. O to víc překvapila zpráva o tom, že se Miroslav Koubek ujme trenérského žezla po končícím Michalu Bílkovi v plzeňské Viktorii. Teď měl 71letý kouč možnost poprvé o svojí anabázi promluvit před novináři.

Jedno přísloví praví: Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. A tohle angažmá je už vaše třetí v Plzni…

Kolik tady teče řek? Čtyři, ne. Tak mám ještě jednu možnost (úsměv).

Co vás přesvědčilo, že jste na nabídku Viktorie kývl?

Já už jsem s ničím nepočítal, to říkám zcela upřímně. Připravoval jsem se na klidový stav. Ale přišel telefonát od pana Šádka (majitel Viktorie Plzeň). Sám jsem si kladl otázku, zda do toho jít, nebo ne. Odpověď znáte. Jsem tady.

Ani manželka neprotestovala, že jdete na další trenérskou štaci?

Věříte, že na Plzeň slyšela (úsměv). Tam byl její odpor nejmenší z posledních štací. Ale byl (důrazně).

Zatím máte za sebou jeden trénink, ale hlavně fyzické testy. Jak jste spokojený s tím, v jakém stavu nastupuje tým do letní přípravy?

Výsledky testů jsou interní záležitost. Když bych to měl okomentovat obecně, spokojenost je na slušné úrovni.

Ale výkony Viktorie v jarní části nebyly úplně povedené. Bude váš hlavní úkol tým psychicky nastartovat a vrátit na vítěznou vlnu?

Především je třeba zmínit práci trenéra Michala Bílka. I když na jaře nebyly výsledky, nesmírně si považuju toho, co pro Plzeň odvedl. Byla to veleúspěšná éra, o Lize mistrů se nemusíme bavit, finanční záchrana klubu, ani třetí místo není špatné. Samozřejmě jaro bylo špatné, to rozhodlo, že přijde změna. Ale Míšu je třeba ocenit.

S plzeňskou Viktorií trénuje Traoré, o místo v týmu se popere i Cadu

Co budete chtít změnit?

Každá změna vyvolá v mužstvu jinou psychickou pohodu, přijdou jiné metody, změna rétoriky i pohledu na fotbal, a to se týká organizace hry. Pokusíme se hru trochu změnit, dát víc intenzity.

V Hradci jste sázel na agresivní, nátlakový fotbal. Můžeme teď něco podobného čekat i od Plzně?

Agresivita a nátlak je součástí projevu všech kvalitních mužstev, z těch požadavků nemůžeme ustoupit. Kádr tady má větší kvalitu, o tom netřeba polemizovat. Předpoklady pro dobrou hru tady jsou.

V přípravě se objevilo, na Plzeň možná nezvykle, větší množství mladých hráčů. Budete na ně více sázet?

Každý si své místo na slunci musí vybojovat. Já hráče až tolik neznám, budu je poznávat, někteří jsou velice mladí. Před námi je boj o pohárovou Evropu, výchozí pozice pro ně není jednoduchá. Máme tady možná dvacet zkušenějších hráčů. Já bych jim to přál, ale buďme realisté. Zatím to je spíš o nasávání, šňupání prvoligové atmosféry.

Miroslav Koubek.Zdroj: ČTK

Dá se říct, že už je kádr směrem dovnitř uzavřený nebo ještě může někdo přijít?

Uvidíme. Ve fotbale se může během jednoho dne stát mnoho věcí. Z mého pohledu to nemusí být uzavřené, nějaké požadavky jsou.

Můžete být konkrétnější? Aspoň o jaké posty by šlo?

Vy jste zvědavý (úsměv). Každý trenér řekne, že by chtěl do každé řady ještě jednoho hráče. Mně by stačilo do dvou, vepředu to máme dost obsazené.

Předpokládám, že i brankářský post máte vyřešený. Bude Staněk nadále jedničkou?

Balík brankářů, které máme, je v dobrém stavu. Jsem spokojený, je nadstandardně obsazený. Jedlička v Bohemce dokázal, že je schopný, příjemně překvapil. O Jindrovi (Staněk) se nemusíme bavit. Ano, měl slabší jaro, ale takový je sport, má na to právo.

Ve středu se losuje 2. předkolo Evropské konferenční ligy. Budete nervózní? Vnímáte okruh soupeřů?

Vůbec jsem se na to ještě nezaměřil, že bych z toho nespal… To nemá cenu řešit. Ani neznám potenciální možné soupeře. Koho nám los přinese, na toho se musíme připravit. Výhodou Viktorky může být, že bude při losu mezi nasazenými.

