V čem vidíte největší příčiny vysoké porážky?

Měli jsme slabý pohyb, málo sprintů i důrazu. Přesně opak toho, co jsme si říkali. Byl to z naší strany slabší vstup do zápasu. Dostali jsme rychlý gól, ale mohli jsme na něj rychle zareagovat. Měl jsem tam obrovskou šanci a možná by to vypadalo jinak, ale nedal jsem ji. A Slavia pak šla do dvoubrankového náskoku, měla i spoustu dalších šancí.

Člověk by čekal, že do druhého poločasu vlétnete, ale místo toho jste potřetí inkasovali…

Do druhé půle jsme opět vstoupili katastrofálně. Možná snížení na 1:3 nás mohlo nakopnout. Ale naopak jsme ještě dvakrát inkasovali. Takovým způsobem nezvládneme žádný zápas. Musíme si ukázat všechno, co bylo špatně a už teď se soustředit na další utkání.

Bylo klíčové, že jste inkasovali už v šesté minutě?

Jasně, to je rána pro každé mužstvo, když nezachytí úvod. Ale pak, jak už jsem říkal, jsem já mohl vyrovnat, ale nepovedlo se… Je to zasloužená porážka.

Ale bylo tam pár momentů, kterými jste se mohli chytit. Chycená penalta, vaše snížení… Proč se to nepovedlo?

Nevím. Chyběl nám pohyb a agresivita. To byl největší problém.

Slavia už měla před zápasem jistý titul, zaslouženě?

Ano, byla celou sezonu výborná. I dneska hrála velmi dobře. My musíme přidat, abychom se jí vyrovnali.

Jak se oklepat z takové porážky?

Čeká nás hodně práce, takhle zápasy zvládat nebudeme. Musíme zregenerovat a jít do dalšího utkání s čistou hlavou.