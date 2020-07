Jejich přípravu ale opět doprovázela přísná hygienická opatření. Přesto se do ní vrhli s plnou vervou. „V tom horku to bylo malinko náročnější. Navíc i ta čtrnáctidenní pauza se vždycky projeví, ale pomalu se do toho dostaneme,“ prohlásil po prvním tréninku záložník Lukáš Kalvach.

Dovolenou strávil na Slovensku a na rodné Hané. „Bylo to příjemné,“ doplnil fotbalista, který v přestávce oslavil 25. narozeniny a stihl se zasnoubit s přítelkyní. Navíc jeho góly označili fanoušci Viktorie za nejhezčí v sezoně, získal první i druhé místo. „Těší mě to. Doufám, že to zopakuju i v příští sezoně,“ usmál se Lukáš Kalvach, který patřil k nejvytíženějším mužům sestavy.

A dá se čekat, že stejné to bude i v nadcházející sezoně, v níž se chtějí viktoriáni vrátit do pohárové Evropy. „Jsou před námi nové výzvy, nové cíle. Ale bude dostatek času teď mezi tréninky, abychom na to kluky připravili,“ naznačil trenér Adrian Guľa, že v úvodním proslovu k hráčům se věnoval jiným věcem.

„Základ je, aby byli zdraví a měli podporu ve svých rodinách. Potom přicházejí na stadion s radostí, mají větší chuť do fotbalu,“ pokračoval slovenský kouč. I on strávil krátkou dovolenou v rodinném kruhu. „To mě nabíjí energií, těšil jsem se zpátky do práce,“ doplnil Guľa.

Vzhledem k prodloužení minulé sezony, kterou přerušila pandemie koronaviru, čeká nejen na plzeňské fotbalisty specifická příprava. Za měsíc už by měli mít za sebou první ligový zápas nového ročníku a pár dnů nato vstoupí i do kvalifikace o Ligu mistrů. „Forma by tedy měla kulminovat hned v úvodu sezony. I proto začneme dřív i s herní zátěží,“ vysvětloval slovenský kouč v plzeňských službách.

První přípravný duel čeká viktoriány už za týden, 1. srpna hrají od 11 hodin v Luční ulici s Českými Budějovicemi. Hlavní část herní přípravy pak absolvují od 5. do 14. srpna v rakouských Alpách, kde se střetnou s domácími celky WSG Tirol (7. 8., 11.00), Altach (7. 8., 17.00), St. Pölten (14. 8., 16.00) a mezi tím i s lídrem rumunské ligy CSU Craiova (11. 8., 18.00).

Všechny přípravné zápasy budou za zavřenými dveřmi. „Věříme, že se nám povede vyladit formu hned na začátku a kluci pak budou z dobrého startu těžit i ve zbytku sezony,“ přeje si Guľa.

Na startu přípravy přivítal i libereckou posilu Matěje Hybše, žilinské duo Kaša – Káčer už s týmem trénovalo před pauzou. Z hostování se navíc vrací Pavel Šulc a Lukáš Matějka. „Oba ukázali velký progres výkonnosti, a proto jsme se je rozhodli stáhnout. Jsou vyhranější. Je potřeba, aby dostali šanci,“ vysvětloval trenér plzeňské Viktorie.

„Mladí kluci musí cítit, že to není o věku, ale o připravenosti. Dveře do týmu mají pootevřené a teď je na nich, aby do toho dali vášeň a otevřeli si je úplně. Věřím, že se jim to povede,“ věří Adrian Guľa, že si mladíci řeknou o setrvání v kádru vicemistra.

V něm zůstává i gólman Jindřich Staněk, který si prodlouží hostování v Plzni minimálně do konce roku. Naopak svolení k hledání nového angažmá dostali Hloušek s Hercem, mladý stoper Gabriel bude hostovat v Mladé Boleslavi, kde by měl zůstat i Janošek, a Hlavatý by měl pokračovat v Pardubicích. A uzdravený Ekpai bude host v Českých Budějovicích.

„Příprava je krátká, ale zase jsme z toho nijak nevypadli. Ten měsíc je dostatečný na to, abychom se dobře připravili na ligu i boje o poháry,“ myslí si záložník Lukáš Kalvach a prozradil, že viktoriáni nezaháleli ani v době dovolené. Každý poctivě plnil individuální plán. „Byly tam klasické běhy, nějaké posilování. Ale dalo se to zvládnout,“ dodal reprezentační záložník, který si poprvé oblékl oblečení Macron. „Mně se líbí, bude to super,“ usmál se Kalvach.