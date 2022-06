Přitom předtím tady zažil nejkrásnější léta svojí kariéry. Zahrál si Ligu mistrů proti gigantům FC Barcelona a AC Milán, i to mu vyneslo účast na mistrovství Evropy 2012 a angažmá v německé bundeslize (Wolfsburg a Freiburg), odkud se v létě 2014 poprvé vrátil do Plzně.

Teď to tedy zkusí v modro-červeném dresu Viktorie do třetice a věří, že naváže na předchozí úspěchy. „Moje ambice byly vždycky nejvyšší a teď se shodují s těmi klubovými,“ usmál se Václav Pilař po návratu do Plzně.

„Měl jsem informace, že kabina tady dobře funguje. Teď jsem tady třetí den a jenom jsem se ujistil, že to tak je,“ doplnil 33letý fotbalista.

Jakou roli sehrál při vašem návratu trenér Michal Bílek, který si vás kdysi vytáhl i do reprezentace?

Samozřejmě že jsem se s ním bavil. Ale také s panem Šádkem i s Horvim. Jejich zájem byl příjemný. Já jsem měl hned jasno, že se chci do Viktorky vrátit.

Když se ohlédnete zpět, jakých bylo těch pět let, co jste v Plzni nebyl?

Nebyla to sranda, některé roky byly problémové. Myslím, že to se mnou měli v klubech někdy těžké, často jsem kvůli potížím s kolenem netrénoval, nemohl jsem hrát. Ale poslední dva roky koleno drží. Trpělivost se mnou musí být pořád, ale já to nedělám naschvál.

A jak těch pět let změnilo vás? Co jste prožíval?

Stěhoval jsem se hodně. (úsměv) Takže mě to zocelilo. Poznal jsem nové lidi a města, jak se pracuje v jiných klubech, vedli mě různí trenéři. Troufám si říct, že mi to pomohlo, jsou to cenné zkušenosti. Většinou jsem byl v týmech, kde se hrálo o poháry, zažil jsem těžké zápasy.

Říká se, že dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. Vy přicházíte do plzeňské Viktorie už potřetí, co bylo vaším motivem tentokrát?

Rozhodně ambice, které já mám vždycky ty nejvyšší. Až je nebudu mít, bude to špatné. Možná jsem někdy nebyl soudný, když jsem měl ty zdravotní trable. Ale teď jsem rád, že jsem v klubu, který má ambice nejvyšší. Navíc jdu do známého prostředí, kde jsem zažil svoje nejlepší fotbalové období. Jsem rád, že jsem zpátky.

A také asi pro vás bude úleva, že byste se s Plzní měl pohybovat na jiném pólu tabulky než v minulé sezoně s Jabloncem, který se do poslední chvíle zachraňoval?

Vždycky je lepší, když hrajete o vyšší příčky. S Jabloncem jsem byl první rok třetí, postoupili jsme do pohárů. Ale pak se to všechno zkomplikovalo. V lize se nám nedařilo. Dostalo se to i do hlav hráčů a pak se z toho těžko dostáváte.

Vzhledem ke zdravotním problémům, které vás dříve provázely, se nemůžu nezeptat, jak se teď cítíte?

Jsem rád, že jsem minulou sezonu odehrál celou. Ale už jsem toho ve fotbale zažil hodně, problémy občas přijdou. Doufám, že už se mi vyhnou, dělám pro to maximum. Přeju si, abychom ve Viktorce byli všichni fit, a mohli tak plnit cíle.

To jistě bude postup do skupiny některého z evropských pohárů. Vy už jste kvalifikaci o Ligu s Plzní zažil. Umíte si představit, co vás čeká?

Není lehkého soupeře, bude těžké se dostat do skupiny. Ale my se budeme soustředit na sebe a věřím, že je v našich silách dostat se do skupiny některé z evropských soutěží.

Na nedávné rozlučce Davida Limberského si on pochvaloval, jak se mu s vámi i po letech dobře hrálo. Nebudete ho přemlouvat k návratu?

Rád bych. (úsměv) Mně se s ním vždycky hrálo dobře, sedělo nám to. Věděli jsme, co od sebe očekávat. Ale myslím, že nebude problém se adaptovat na současné spoluhráče. Věřím, že já pomůžu jim a oni zase mně.

Plzeň byla v minulé sezoně trochu víc defenzivně laděná než při vašem prvním působení. Neobáváte se, že budete teď muset víc bránit?

V české lize se musí bránit. Byl jsem takhle nastavený už od Hradce, kde mě ve dvaceti letech vedl trenér Kotal. Nebudu lhát, že mě to táhne víc dopředu. Ale dneska je důležité pomoct týmu i kvalitní defenzivou.

Jste připravený i na tvrdý letní dril kouče Bílka, který hráče nešetří a dbá na fyzickou připravenost?

Vím, že je kondice potřeba, protože z toho pak člověk žije celou sezonu. Budu se snažit toho odtrénovat co nejvíc, abych byl dobře připravený.