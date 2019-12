O vítězství plzeňské Viktorie nad Bohemians 1905 rozhodl svojí brankou ze 32. minuty 24letý záložník Lukáš Kalvach, který přišel do Plzně v létě z Olomouce.

Plzeňský záložník Lukáš Kalvach, který uniká obraně Bohemians 1905, byl jediným střelcem. | Foto: Deník / Daniel Beran

„Byl to těžký zápas. Bohemka hraje nepříjemně, důrazně. Počítali jsme s tím, ale chyběla nám větší kvalita směrem dopředu. Kdybychom některé situace dohráli lépe, nemuseli jsme se až do konce strachovat o vítězství. Naštěstí jsme to udrželi,“ uznal Lukáš Kalvach, že cesta za body byla trnitá.