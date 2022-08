Má za sebou pořádně žhavý týden. Během něhož stačil 27letý stoper Václav Jemelka v dresu plzeňské Viktorie, kam přestoupil minulý čtvrtek z Olomouce, premiéru na domácí i evropské scéně. A nutno říct, že obstál, i když zvlášť ve středečním večeru v Baku mu jistě bylo nejednou pořádné horko, a to nejen kvůli místnímu klimatu. Čeští šampioni tam nakonec i díky němu uhájili s FK Karabach bezbrankovou remízu a dál živí naději na postup do skupiny Ligy mistrů.

Ta je na programu v úterý 23. srpna od 21 hodin v plzeňské Doosan Areně.

„Odmakali jsme to, jsem hrdý na celý tým. Těšíme se na domácí zápas, kde nás poženou fanoušci. Věřím, že to společnými silami dotáhneme,“ prohlásil Václav Jemelka ještě v Ázerbájdžánu.

Měl za sebou jeden z nejtěžších zápasů kariéry, vždyť za Olomouc odehrál jen pár zápasů v kvalifikaci Evropské ligy a za českou reprezentaci má pět startů. „Já si tohle do hlavy nepouštím. Pokaždé když jdu na hřiště, snažím se odvést maximum,“ odpovídal českým novinářům klidným hlasem.

Hymnu Ligy mistrů slyšel přímo na trávníku poprvé.

„Když jsme stáli u středového kruhu a zněla ta krásná znělka… Já jsem to zažil poprvé, je to splněný sen a já jsem rád, že jsem u toho mohl být,“ pokračoval Václav Jemelka, který nastoupil na nezvyklém postu levého krajního beka. I s tím se vypořádal na výbornou.

„Dozvěděl jsem se to den před zápasem. Je to jiná pozice než stoper, ale musím si s tím poradit. Jsem šťastný, že mě dal trenér do základní sestavy. Snažil jsem se odvést maximum. Myslím, že to bude zápas od zápasu lepší, když tam budu nastupovat,“ řekl rodák z Uničova.

Ale na jakém postu bude v dalších zápasech nastupovat, není tak jisté.

„Jemelku jsme přiváděli jako stopera, počítáme s ním především na tuto pozici,“ potvrdil v Baku i plzeňský kouč Michal Bílek, i když pak 27letého fotbalistu postavil na levý kraj obrany.

Jenže pro odvetu se vykartoval kapitán Lukáš Hejda a Jemelka bude jednou z variant, jak ho nahradit…

