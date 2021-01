Fotbalisty plzeňské Viktorie čeká zítra jediný herní test v krátké zimní přípravě. V tréninkovém areálu v Luční ulici nastoupí od 15 hodin proti lídrovi druhé ligy Hradci Králové.

Fotbalisté Viktorie Plzeň zahájili zimní přípravu, na čele pelotonu při společném výběhu jsou útočník Zdeněk Ondrášek a kapitán Jakub Brabec. | Foto: Foto: fcv/Jan Kubíček

Ten si toho nesmírně váží. „Už jenom to, že nás oslovila Plzeň, že by s námi chtěla hrát generálku, je pro kluky uznání za to, co v podzimních utkáních odváděli. S Viktorkou se nám nepoštěstí hrát často,“ uvedl na startu přípravy hradecký kouč Zdenko Frťala, který v Plzni krátce působil jako asistent trenéra Michala Bílka.