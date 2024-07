V ligové premiéře na Dukle před týdnem Christophe Kabongo, jeden z nových mužů v dresu Viktorie Plzeň, svým výkonem zaujal. Ale bylo to na delší dobu jeho poslední vystoupení, protože se vážně zranil.

„Christophe se bohužel zranil na předzápasovém tréninku. V nejbližších dnech podstoupí operaci a podzimní část sezony pro něj tedy skončila předčasně,“ potvrdil sportovní ředitel klubu Daniel Kolář před nedělním zápasem smutnou zprávu, která se nesla Plzní už nějaký čas předtím.

Přitom na klubovém webu před utkáním s Hradcem Králové zval diváky právě Kabongo, jenže on sám u toho nebyl protože utrpěl vážné zranění kolena. A plzeňské Viktorii, do níž 20letý útočník přestoupil v létě z belgického Lommelu, bude minimálně do konce podzimu.

„Chris má samozřejmě naši plnou podporu a maximální péči klubových lékařů a fyzioterapeutů. Věříme, že se po zranění vrátí co nejdříve zpět na trávník a v plné síle,“ doplnil sportovní ředitel Viktorie Plzeň.