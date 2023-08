/ROZHOVOR/ Asi nejpřekvapivějším jménem v základní sestavě plzeňské Viktorie pro zápas s ostravským Baníkem byl teprve 18letý stoper Jan Paluska, který dosud nastupoval za béčko v ČFL.

Jan Paluska během svojí ligové premiéry utkání s ostravským Baníkem (3:1). | Foto: fcv/Martin Skála

Loni si však zahrál juniorskou Ligu mistrů proti Barceloně či Bayernu Mnichov, kterému dokonce vstřelil gól.

Jaká byla premiéra v lize?

Hrálo se mi dobře. Než jsem šel na hřiště, byl jsem sice trochu nervózní, ale jakmile se začalo hrát, spadlo to ze mě. Jsem rád, že to tak vyšlo, získali jsme důležité tři body a doufám, že jsme nastartovali vítěznou šňůru.

Je to velký skok oproti třetí lize, kde jste hrál za béčko?

Skok to byl velký. Čekal jsem, že to bude náročné, ale že až takhle… Snad jsem se s tím popasoval dobře, čím víc zápasů, tím lépe a na tu úroveň si zvyknu rychle.

Už víte, co vás bude stát ligová premiéra a tenhle rozhovor do klubové kasy?

To ještě nevím, ale kluci už se smáli v kabině. Bude to dost, ale kolik ještě nevím.

Vám už vyšla i letní příprava, po níž vás dokonce chválil kapitán Hejda. Co to pro vás znamená?

Tohle pro mě znamená hodně, Hejdis se mnou mluví často. Říkal mi, že šance přijde, teď se to stalo. Hrát po boku takových velkých hráčů byl vždycky můj sen, jsem za to rád.

V obraně ale dneska nikdo z těch zkušenějších nebyl. Nastoupili jste tři mladíci, kdo měl být lídrem?

Nejzkušenějším byl Robin (Hranáč), takže měl být dneska lídr, což se potvrdilo. Mně a Samymu (Dweh) hodně pomáhal, za to mu děkuji.

Kdo je mladík, který sestřelil v Mnichově juniorku Bayernu?

Kdo kromě Lukáše Hejdy je v kabině vaším mentorem? Kdo nejčastěji udílí rady?Je tam hodně kluků, kteří se mnou mluví. Nejvíc asi právě Hejdis a Choras (Chorý). Říkají mně, ať nejsem nervózní, povzbuzují mě. Jsem za to rád a věřím, že šancí v sestavě bude přibývat.

Ligový start už máte, takže teď si sníte o tom zahrát si i pohárovou Evropu?

Je to můj sen, ale tohle rozhodnutí není na mě. Samozřejmě, že bych to v budoucnu chtěl zažít.