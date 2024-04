/ROZHOVOR/ Byl to jeho zápas, nejprve se mu v 57. minutě svezl míč po ruce, proto gól neplatil, ale o půl hodiny později si plzeňský záložník vše vynahradil. Jeho gól znamenal vítězství 1:0 nad pražskou Slavií.

Plzeňský záložník Pavel Šulc svým gólem rozhodl ligový zápas s pražskou Slavií. | Foto: Foto: fcv/Martin Skála

„Já jsem byl ve vápně úplně sám, dva hráči se strhli s Ibrou (Traoré) na první tyč. Tušil jsem, že Čoro (Chorý) o mně ví, že mi to bude chtít sklepnout. Našel mě krásně. Já jsem se soustředil, abych trefil branku a spadlo to tam,“ popisoval 23letý Pavel Šulc vítěznou trefou, kterou se na čele ligových kanonýrů dotáhl na slávistu Václava Jurečku.

Vy už jste dostal míč do sítě předtím v 57. minutě, ale sudí ho neuznal, protože VAR odhalil ruku…

Jo. Věděl jsem, že mi to na ruku spadlo. Spíš se řešilo, jestli to byla přirozená nebo nepřirozená poloha. Ale asi jsem ji měl před tělem, takže správně neuznané.



Vy jste vstřelil v lize gól po měsíci gól. Je to velká úleva?

Úleva asi jo. Bylo to pět zápasů, od Servette, takže super. Ale já jsem začal hrát teď trochu níž, že nejsem vyloženě vedle Čora na hrotu. Jsem rád za každý gól, hlavně za to, že bereme tři body.



Jak si zvykáte na jinou pozici? Je to náročné?

Nemám s tím problém. I na podzim jsem osm zápasů nedal gól, ale furt jsem byl na hřišti a myslím, že jsem byl týmu prospěšný. Teď mám i defenzivnější úkoly, musím vyplňovat prostory na stranách, když zavíráme náběhy beků. Fotbal je to týmová hra a musíme makat jeden za druhého, což bych řekl, že děláme.



Zmínil jste týmovou hru, jste klidnější, když defenzivu řídí váš parťák Robin Hranáč?

Celá obrana pracuje skvěle, Hrany je extrémně rychlý a ohromně silný. Když jde míč za obranu, říkám, si je to dobrý, je tam Hrany. Ví, že to vždycky doběhne, i když to pak chvíli vydýchává (úsměv) Hraje excelentně a my můžeme být i díky tomu víc nahoře.



A vy jste se navíc na čele tabulky kanonýrů dotáhl s 15 góly na slávistu Jurečku. Je to pro vás téma?

Asi už to mám trošku v hlavě. Ale trenér mi říkal, ať na vůbec nekoukám a hraju hlavně pro tým. A myslím, že to plním. Samozřejmě, že chci dát gól v každém zápase, ale chci být prospěšný na hřišti. Nemyslím na to, že musím dohnat Vencu Jurečku.



Jak moc jste hráli proti Slavii na morál? I vás braly křeče, přesto jste se odhodlal ještě k poslednímu sprintu?

Bylo to hodně na morál. Měli jsme v nohách zápas Fiorentinou, kdy to bylo jenom o běhání a dobré defenzivě. Ale zvládli jsme to skvěle, nepustili jsme Slavii do žádné větší šance. Defenziva perfektně pracovala, my jsme ze středu zavírali strany hřiště. Asi jsme udělali všechno, jak jsme měli.



Utkání vás stálo hodně sil. Máte recept na to, jak dobít baterky, protože už ve čtvrtek vás čeká odveta ve Fiorentině?

Za mě je potřeba hlavně kvalitní spánek. (úsměv) Je dobré, že jsme zápas se Slavií zvládli vítězně, nalije nám to krev do žil. Bude se lépe regenerovat, než kdybychom prohráli.



Takže je vítězství nad Slavií ideální vzpruha před cestou do Itálie?

Určitě, bude se lépe regenerovat, pomůže nám to. Budeme se cítit lépe.



Parádní jízda Viktorie, výhru nad Slavií vystřelil Šulc

Tvoří se nová Plzeň, je vás spousta mladých a porazili jste dvakrát Slavii, jednou Spartu. Cítíte, že můžete být v příští sezoně blíž k těmto celkům?

Ty jo, těžko říct. Ale je pravda, že zkušenosti sbíráme v lize i evropských pohárech. Zápasů je o moc víc, než jsem třeba já odehrál loni v Jablonci. Uvidíme, jak to bude příští sezonu.