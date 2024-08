Z prvního zápasu v Košicích si viktoriáni přivezli nadějné vítězství 2:1. „Ale pořád jsme teprve v poločase,“ varoval Jan Kopic na středeční tiskové konferenci. „Už v Košicích jsme si vyzkoušeli sílu soupeře. Hrají tvrdě, hodně do těla, nečeká nás nic lehlého,“ uvedl na adresu Kryvbasu.

Berete odvetu s Kryvbasem jako zápas podzimu, protože když ji zvládnete, máte jistou hlavní fázi evropských pohárů a jeden z hlavních cílů bude splněn?

Z tohoto pohledu určitě, protože víme, jaký mančaft nás čeká, když to nezvládneme (Betis Sevilla). Bylo by pak o hodně těžší, dostat se do pohárové Evropy. Takže ano, je to nejdůležitější zápas podzimu.



Vy už jste bitev o Evropu zažil s Plzní hodně. Je nějaký z nich, k němuž byste odvetu s Kryvbasem připodobnil?

Každý zápas je trošku jiný, takhle z hlavy si nevzpomenu. Hrajeme doma, máme náskok jednoho gólu, takže favorit jsme. Ale ve fotbale se stala i větší překvapení. Budeme ve střehu.



Já vám zkusím napovědět, zrovna pod trenérem Koubkem jste s Maccabi také přivezli zvenku vítězství 2:1, ale po porážce 0:2 doma jste vypadli. Připomněl jste si to teď?

Samozřejmě, že si to pamatuju. Ale tohle prokletí už jsme snad zlomili minulý rok s Tobolem, že trenére, když jsme byli v podobné situaci a zvládli jsme to. Doufám, že i letos postoupíme.



Co vám ukázal první zápas v Košicích, který jste vyhráli 2:1? Vzali si z něho něco do domácí odvety?

Potvrdilo se, že to s Kryvbasem nebude nic lehkého. Vyzkoušeli si sílu soupeře. Sice vedeme o gól, ale pořád jsme teprve v poločase.



Dodá vám větší sebedůvěru, že jste doma v evropských pohárech osmkrát za sebou neprohráli a dokonce ani neinkasovali?

To jsem ani nevěděl, že jsme osmkrát za sebou nedostali ani gól. Cítíme se doma silnější, máme daleko větší jistotu. Ale to ještě nikdy nikomu nic nevyhrálo.



Do týmu přišlo v létě hodně nových hráčů. Cítíte, že už si mužstvo nachází svoji tvář?

Jasně, že chvilku trvá, než zjistíme co kdo v jaké situaci udělá. Čím víc jsme spolu, zvykáme si, náš výkon se zvedá.