/ROZHOVOR/ Dlouho po zápase seděl dvaasedmdesátiletý trenér Miroslav Koubek zkroušený na plzeňské střídačce, zabořený do jedné z pohodlných sedaček těžko kousal porážku 1:2 s pražskou Spartou ve finále MOL Cupu, které se hrálo ve středu v jejich domácí Doosan Areně

Trenér Miroslav Koubek těžko kousal porážku s pražskou Spartou (1:2) ve finále MOL Cupu. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Dobře věděl, že byl s plzeňskou Viktorií blízko dalšího historického úspěchu. „Vyhrál šťastnější tým,o tom není pochyb,“ říkal Miroslav Koubek novinářům.

Jeho tým prohrával po nešťastné vlastní brance Dweha, i bez vyloučeného Šulce pak Chorý vyrovnal, ale na další gól Sparty v nastavení už Viktoria nereagovala.

Jak moc tahle porážka bolí?

Samozřejmě že bolí, protože jsme měli k vítězství stejně blízko jako soupeř. Za bezbrankového stavu jsme bohužel trefili tyč. Mužstvo musím pochválit, pověstný ofenzivní trojzubec Sparty jsme eliminovali. Ale v momentě, kdy jsme se ve druhé půli dostali do tlaku, jsme inkasovali. Je to bolestivé, ale nebudeme naříkat, tohle fotbal přináší.



Zdroj: Youtube

Nakolik klíčovým okamžikem bylo vyloučení Šulce?

To víte, že nám to zkomplikovalo život. Byla to výhoda soupeře. Ale inkasovali jsme ještě v plném počtu, o deseti jsme pak vyrovnali…



Co jste říkal na ten závěr, to kazí dojem z celého finále…

Myslíte ty scény fanoušků? To jsem vůbec nevnímal, byl jsem ponořený do sebe. Vůbec nevím, co se dělo. (rozhovor vznikal hned po zápase – pozn. aut.)



Nebylo v celém finále MOL Cupu až příliš agresivity? Zápas se hodně kouskoval,a tím fotbal trpěl.

Bylo to finále, soupeři si nic nedarovali. Takový je český fotbal, z převážné většiny to tyhle velké zápasy provází. My hrajeme agresivně, Sparta taky. Souboje dominují, byla to taková přetlačovaná, taktický duel mezi vápny.



Emoce během zápasu ovládly i obě lavičky. Sparťanský kustod Stracený se dokonce ocitl až ve vašem prostoru, což vyvolalo reakci. Musel jste svoje kolegy hodně krotit?

Já jsem nikoho nekrotil. Jen jsem klukům asi dvakrát ukázal, ať si sednou. A co se dělo vedle nechci moc komentovat. Jen řeknu, že je to velmi zvláštní.