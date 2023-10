V pátek odpoledne ještě fotbalisté Viktorie Plzeň trénovali v domácí Doosan areně, pak nasedli do klubového autobusu a vydali se na sever Čech. Dnes nastoupí pod Ještědem od 15 hodin ve 12. kole FORTUNA:LIGY proti domácímu Slovanu Liberec. Soupeř je v tabulce s deseti body na jedenáctém místě.

Fotbalista Pavel Bucha se raduje s plzeňskými fanoušky po pohárovém vítězství v souboji Viktorií v Mariánských Lázních. | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Celý tým se na zápas těší. Doufám, že navážeme na poslední zápas a v Liberci vyhrajeme,“ připomněl 22letý záložník Pavel Bucha domácí vítězství nad jiným severočeským celkem z Jablonce (3:2) před reprezentační přestávkou. Tu si viktoriáni zpestřili vysokou výhrou ve 3. kole MOL Cupu na hřišti divizního lídra Mariánských Lázní, v níž Bucha naskočil až na posledních dvacet minut.

Dnes v Liberci by bylo překvapením, kdyby chybělv základní sestavě.

Povedlo se vám během reprezentační přestávky dobít baterky, odpočinout si?

Měli jsme tam pohárový zápas v Mariánkách, takže jsme normálně trénovali. Chtěli jsme postoupit dál, to se povedlo a pak jsme dostali prostor i na odpočinek.

Teď jedete v lize do Liberce, jaký očekáváte zápas?Každopádně těžký. Jejich postavení v tabulce a bodový zisk úplně neodpovídá tomu, jakou hru Liberec předvádía jaký má kádr. Takže to bude těžké utkání. Viděli jsmei jejich zápas se Slavií a víme, co nás na hřišti čeká.

Co by mělo vést k úspěchu?

Hlavně se prezentovat naší hrou, být aktivní, neustálev pohybu a tlačit se do koncovky. Musíme být nebezpeční vepředu a když se to podaří, věřím, že uspějeme.

V příštích týdnech vás čeká velmi náročný program, jak v české lize, tak v obou pohárových soutěžích. Jak se na tohle díváte?

Asi každému vyhovuje, když se častěji hraje a já to mám úplně stejně. Budeme hrát každý třetí, čtvrtý den,s tím nemám problém, naopak těším se.

Zdroj: Youtube

Brankář Staněk bude chybět

Bez brankářské jedničky Jindřicha Staňka vyrazili fotbalisté Viktorie Plzeň k ligovému zápasu do Liberce. „Kromě Jindry jsme komplet,“ potvrdil Jan Trousil, jeden z asistentů trenéra Miroslava Koubka. „Přejeme mu brzké uzdravení a věříme, že brzy bude zases námi,“ doplnil na adresu zkušeného gólmana. Ze srazu reprezentační devatenáctky se vrátil pokopaný stoper Jan Paluska. „Ostatní budou připraveni nastoupit,“ dodal Trousil.A varoval před kvalitou ofenzivy soupeře. „Dostávají sice dost branek, osm v posledních dvou zápasech, ale vepředu jsou hodně silní,“ upozornil na Tuptu s Frýdkem. „Zvlášť doma dokáže Liberec vyvinout velký tlak,“ dodal asistent Plzně.