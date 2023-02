„Potřebujeme získat body,“ potvrdil před cestou do Brna plzeňský asistent Pavel Horváth (na snímku), i když dobře ví, že ani případné vítězství v Králově Poli zaváhání s Hradcem neodčiní. „I když je Brno nepříjemný soupeř, má mančaft dlouho pohromadě, my potřebujeme vyhrát, abychom se udrželi nahoře,“ pokračoval asistent trenéra Michala Bílka a přiznal, že s kolegy hledali, v čem je potřeba se zlepšit, aby se další výpadek neopakoval.

„Měli jsme důkladný rozbor, našli jsme chyby, které je potřeba odstranit,“ připustil Horváth. „Musíme být aktivnější, chceme hrát blíž u sebe, abychom byli kompaktnější,“ byl konkrétnější. „Některé situace jsme řešili chaoticky a příliš rychle. To bylo špatně. Kdybychom věci řešili více s chladnou hlavou, bylo by to lepší,“ měl jasno hned po porážce s Hradcem Králové plzeňský obránce Václav Jemelka.

Brno se od loňského návratu mezi elitu opírá především o nejlepšího ligového kanonýra Jakuba Řezníčka, který nasázel soupeřům jedenáct gólů. O jeden méně má na kontě nejlepší plzeňský střelec Tomáš Chorý. „Není náhodou, že góly dává právě Kuba, je to zkušený útočník, táhne mužstvo. On je největší hrozba, takže se zaměříme i na to, jak ho bránit,“ uvedl Horváth na adresu 34letého forvarda, který oblékal také dres Plzně. Ale výrazněji se tam neprosadil a přes Teplice zamířil loni v létě do Zbrojovky, kde se znovu chytil.

„Brno má v týmu i další zajímavé hráče,“ upozornil asistent Viktorie a na mysli měl talentovaného záložníka Ševčíka, o němž se hodně mluvilo v zimním přestupovém termínu, ale zůstal v Brně. Dobře mu sekunduje ve středové formaci Nigerijec Alli. Jarní část začala Zbrojovka bezbrankovou remízou v Mladé Boleslavi. „Česká liga je vyrovnaná, ztratit se dá s každým, my se musíme soustředit na svůj výkon a být lepší než Brno,“ doplnil Horváth s tím, že realizační tým má k dispozici zhruba stejný kádr jako před týdnem proti Hradci, i když s lehčím tréninkem už začali i marodi Řezník a Tijani. Po trestu za karty se může vrátit do sestavy kapitán Hejda.

