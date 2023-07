Realizační tým chce ještě jednou vidět v akci co nejširší spektrum hráčů, o základní sestavě zdaleka není rozhodnuto. Snad jen kapitán Lukáš Hejda by měl mít místo jisté. „O něm nemůže být žádná debata,“ prohlásil nový trenér Miroslav Koubek, že i pro něho bude vůdčí osobností zkušený stoper, který přišel do Plzně před jedenácti lety.

Ale kdo k němu? „Ještě budeme hledat, nic není rozhodnuté,“ dodal trenér Viktorie, i když připustil, že na dalších pěti až šesti místech sestavy má jasno.

„Boj o sestavu pomalu finišuje, máme před sebou už jenom generálku. Každý se rve neskutečně, všichni v ní můžou být. Uvidíme po zápase s FC Kodaň,“ odkázal zvědavost novinářů na páteční utkání i plzeňský asistent Jan Trousil.

Beru, že jsem překlenovací kouč, prohlásil Koubek na soustředění v Rakousku

„Kvalita hráčů v Plzni je obrovská. Doufám, že zápasů bude dost, chceme se dostat přes předkola Konferenční ligy. Pak budou mít hráči dost příležitostí se ukázat,“ doplnil, že viktoriány čeká perný úvod sezony. Vedle FORTUNA:LIGY budou hrát i kvalifikaci o Evropskou konferenční ligu a všichni doufají, že v ní budou úspěšní.

Jako první jim stojí v cestě kosovský vicemistr FC Drita. Úvodní zápas 2. předkola se hraje ve čtvrtek 27. července od 19 hodin v plzeňské Doosan Areně, odveta je na programu o týden později v kosovské Prištině. Ještě předtím čeká plzeňské fotbalisty start domácí nejvyšší soutěže, v sobotu 22. července se od 15 hodin představí v Teplicích.

Právě na tyhle zápasy teď pilují viktoriáni formu v rakouském Westendorfu. Po minulém utkání s německým Karlsruhe přišla na přetřes i změna herního stylu plzeňského celku pod novým realizačním týmem. „Nebudu říkat nic konkrétního, vidíte to sami na hřišti,“ usmál se Jan Trousil, ale potom přece jen spustil, jaký je motiv změn.

„Chceme hrát fotbal, kdy budeme dávat hodně gólů a budeme mít zároveň zabezpečenou obranu. Máme model, který hráči chápou. Je dáno výchozí postavení, ale vždycky reagujeme na situace na hřišti, jak je soupeř postavený. Proto jsme ze 4-3-3 přešli proti Karlsruhe po přestávce do stylu jiného, v němž jsme chtěli vysoko napadat,“ vysvětloval pobočník hlavního trenéra Miroslava Koubka.

VIDEO: Žádná Tour de France, to viktoriáni vyrazili v Alpách na kola

Už přípravné zápasy ukázaly, že základním schématem bude systém 4-3-3, čímž chtějí trenéři využít ofenzivní sílu současného kádru. Útočníci Vydra s Klimentem v něm fungují spíše jako křídla, ofenzivní fotbalisté Sýkora a Mosquera se zase při dlouhodobém zranění Havla můžou zatáhnout na post levého obránce, kde alternuje i stoper Jemelka.

Zcela novou roli má i Vlkanova, s nímž trenér Koubek počítá do středové trojice nikoli do útočné vozby, jako tomu bylo při jejich společném působení v Hradci Králové. Už takhle velkou konkurenci v záloze ještě zvýšil příchod Traorého ze Slavie a stažení Šulce z hostování v Jablonci. Snad jen obranné řady jsou i přes návrat Cadua a Hranáče z hostování trochu prořídlé. „Je to trošku rizikový stav, uvědomujeme si to,“ říkal trenér Koubek, ale věří, že i s tím si poradí.

Snad bude mít při výběru hráčů šťastnou ruku.