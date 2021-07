I tak lze stručně charakterizovat úvodní vystoupení fotbalistů plzeňské Viktorie. Svěřenci trenéra Michala Bílka porazili ve 2. předkole Evropské konferenční ligy běloruské Dynamo Brest 2:1. A do odvety si tedy vezou hubený náskok.

„V odvetě nás čeká perný boj. Musíme se zlepšit,“ prohlásil i trenér Michal Bílek.

Přitom mohlo být lépe. Viktoriáni po dorážce Šulce a hlavičce Kaši poměrně snadno v půli vedli 2:0. Po změně stran zahodil tutovku Beauguel, Kaymaba pak pálil nad a… A to bylo vše.

Ano, v 51. minutě drsně fauloval Bilenkij unikajícího Šulce a mohl vidět červenou kartu, ale na to se trenér Bílek sympaticky nevymlouval.

„Nebyla to situace, která by nás vedla k tomu, abychom hráli ve druhé půli špatně,“ reagoval kouč plzeňské Viktorie na novinářský dotaz.

Zhruba po hodině hry převzali iniciativu hosté a v 78. minutě střídající Šestjuk snížil na 2:1 a Viktoria už pak spíš jen bránila těsný náskok.

„Čekal jsem, že to bude mít z naší strany větší šťávu. Druhá půle se nám vůbec nepovedla,“ měl jasno Bílek.

Výkony jednotlivců příliš komentovat nechtěl. „Pro mě je vždycky důležitý týmový výkon. Rozebereme si to a hráčům řeknu, co je třeba zlepšit,“ doplnil kouč Plzně.

Vítězství se počítá, ale budí rozpaky. Zatímco v poločase provázel viktoriány do kabin zasloužený potlesk, ve druhé půli se z hlediště ozýval pískot. A nutno uznat, že byl opět zasloužený. Fanoušek lačnící po fotbale čekal víc.

Jistě, po jednom zápase se dá těžko soudit, ale něco přece jen vypozorujete. Zdá se, že plzeňská Viktoria zůstává pořád hodně křehká.

Když se daří, je všechno v pořádku, ale při prvním zádrhelu se systém zbortí.

A je úplně jedno, jestli byl na lavičce rutinér Pavel Vrba, později slovenský novátor Adrian Guľa nebo teď spíš praktik Michal Bílek.

I hráčský kádr se notně pozměnil. Vždyť ze zahajovací sestavy minulé sezony (liga proti Opavě, 21. srpna doma 3:1 – pozn. aut.) byli ve čtvrtek v základu jen brankář Hruška a kapitán Brabec.

Hned šest borců chybělo trenéru Bílkovi kvůli zranění, a navíc všichni střídající nastoupili krátce potom, co překonali zdravotní trable, na soustředění v Rakousku nezasáhli ani do jednoho zápasu. Tři hráči (Ndiaye, Hlavatý, Šulc) si ve čtvrtek odbyli pohárovou premiéru.

Leccos by se tedy dalo svést na nezkušenost a malou sehranost kádru.

Ale pozor, proti viktoriánům stál protivník, kde po odchodu majitele do konkurenčního Ruchu Brest nezůstal kámen na kameni.

„Pro řadu našich hráčů to byl debut v evropských pohárech,“ řekl po zápase s výsledkem evidentně spokojený trenér Sergej Kovalčuk.

Nejostřílenějším borcem jeho týmu je kapitán Olechnovič, jenž si v dresu BATE Borisov zahrál v roce 2011 proti Plzni Ligu mistrů. Má na kontě i 15 reprezentačních startů, sedmkrát byl mistrem Běloruska. Teď předává zkušenosti mladým v Dynamu.

To navíc přijelo na západ Čech autobusem, patnáct hodin strávili během dvou dnů na cestách, stejná štreka je čekala zpátky.

Zarážející je především to, jak s viktoriány vždycky zamává inkasovaný gól. Bylo tomu tak už loni v Alkmaaru nebo Beer Ševě i v některých ligových utkáních. A stejně tak i včera. „Viktorka byla rozložená, inkasovaný gól ji srazil. Naopak Brest ukázal, že to nejsou žádní nazdárci, kteří přijeli do Plzně autobusem jen tak na výlet,“ vypozoroval i televizní expert a bývalý ligový útočník Luděk Zelenka. Možná bude nakonec dobře, že se odveta nehraje v Brestu, ale v arménském Jerevanu. „Mrzí nás to, ale nic s tím neuděláme. Doma bychom měli velkou podporu diváků,“ litoval běloruský kouč Sergej Kovalčuk.

„Žádnou velkou radost, že jedeme do Jerevanu, nemáme. Bude nás tam asi čekat velké teplo,“ kontroval vzápětí jeho plzeňský protějšek Michal Bílek. Mimochodem ten proti Brestu neuspěl loni na lavičce Astany v boji o Ligu mistrů.

Zdaří se mu odveta?

Ale předtím ještě chtějí viktoriáni zvládnout nedělní ligovou premiéru s Boleslaví.