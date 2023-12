Podruhé v řadě rozhodl o vítězství plzeňské Viktorie záložník Pavel Šulc. Nejprve v závěru minulého týdne trefil svojí brankou páté vítězství v Evropské konferenční lize, v albánské Tiraně nad kosovským FC Ballkani (1:0), a teď ve středu přispěl dvěma góly k výhře v dohrávce FORTUNA:LIGY v Mladé Boleslavi (3:1).

Pavel Šulc (vpravo). | Foto: fcv

„Jsem rád, že mi to tam teď padá,“ culil se po vítězném zápase v Mladé Boleslavi 22letý mladý viktorián.

Na kontě má ve FORTUNA:LIZE už sedm branek, z ligových kanonýrů je lepší jen olomoucký Lukáš Juliš.

„Ale dal jsem je ve třech zápasech,“ usmíval se Pavel Šulc v televizním rozhovoru.

V Mladé Boleslavi byl při chuti, už před prvním vstřeleným gólem měl jednu šanci. „Vůbec nechápu, jak jsem to mohl netrefit, prošlo mi to nějak mezi nohama,“ kroutil hlavou záložník Viktorie.

„Naštěstí se po následném rohu balon ke mně odrazil a mohl jsem to zaváhání napravit,“ popisoval Pavel Šulc, jehož role je pro plzeňský tým stále důležitější.

Viktoria veze výhru z Boleslavi, za body ji nasměroval Šulc

„Velice si vážím jeho výkonů. Asi by bylo dobré, kdyby se nad ním zamysleli i v jiných sférách,“ reagoval na novinářský dotaz na tiskové konferenci plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Zřejmě se divil, že jeho svěřence zatím míjí reprezentační pozvánky. „Já to neřekl,“ usmál se zkušený kouč.

Buď jak buď výkony mladých hráčů plzeňské Viktorie jdou pod jeho vedením nahoru. A nejedná se jen o Šulce, v obraně nastupují vedle zkušeného kapitána Lukáše Hejdy liberijský reprezentant Sampson Dweh a Šulcův parťák už od plzeňského dorostu Robin Hranáč.

Ten ve středu výborný výkon v defenzivě korunoval třetím gólem do prázdné branky. „Nevěděl jsem, jestli mám střílet nebo běžet dál. Byly to nervy, ale naštěstí to tam zapadlo a odvážíme si tři body,“ říkal pak v rozhovoru pro klubový web.

„Hrálo se na těžkém terénu, asi to nebylo moc koukatelné, ale ukázali jsme charakter,“ pochvaloval si Robin Hranáč.

Podívejte se, jak fotbalisté Viktorie Plzeň nahrávali novou vánoční hymnu

Také o něm se už během podzimu mluvilo jako o adeptu pro národní tým. Zatím oba se Šulcem válí jen v plzeňském dresu a teď už se chystají na další zápasy.

„Z Boleslavi vezeme tři body a teď už se těšíme na setkání s vámi. Jak v pátek na náměstí při Vánocích s Viktorkou, tak potom v neděli při utkání s Českými Budějovicemi,“ vzkázal věrným viktoriánům Pavel Šulc.

V neděli to pro něho mohl být speciální zápas, ale v Boleslavi viděl čtvrtou žlutou kartu a bude tedy chybět.

Právě na jihu Čech totiž Pavel Šulc v roce 2020 hostoval a v prvním vzájemném měření sil této sezony na budějovickém Střeleckém ostrově zaznamenal v srpnu hattrick. Trefil se ještě dvakrát doma proti Zlínu a od poloviny září čekal na další ligovou trefu.

Po dvou gólech přidal v Evropské konferenční lize i při postupu do čtvrtfinále MOL Cupu na hřišti Sigmy Olomouc (3:1).

Na další šanci skórovat si musí počkat minimálně do čtvrtečního pohárového zápasu s Astanou (21.00).

Šulc: Zavinil jsem gól, takže mám radost, že jsem pak dvěma brankami týmu pomohl