Samotný Beauguel si po utkání se Spartou při střídání užíval potlesk na otevřené scéně. Fanoušci mu jasně dali najevo, že i oni ho v Plzni chtějí. On si atmosféru užil.

„Je to rozdílový hráč, velmi silný v osobních soubojích, má dobrou koncovku,“ dodal kouč na adresu forvarda.

„Uvidíme, jak to bude. Všechno je v jednání. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby zůstal,“ říkal v sobotu večer trenér Bílek, jenž už s Beauguelem spolupracoval při angažmá ve Zlíně.

Letos ve FORTUNA:LIZE sice naskočil do všech zápasů, ale odehrál jen 303 minut. Po sezoně mu končí smlouva a sám Beauguel se nechal slyšet, že by i kvůli rasismu rád českou ligu opustil.

A právě to zdraví je v případě Beauguela klíčové, často bývá zraněný. Proto třeba naskočil do pohárové odvety v Sofii až na poslední minuty, protože se na víc necítil.

„Bogy potvrdil svoje kvality. Pokud je zdravý a cítí se dobře, je k nezastavení,“ uvedl pak trenér Michal Bílek do televizních kamer.

„Moje práce je dávat góly. Snažím se vždy odvést na hřišti to nejlepší,“ říkal Jean-David Beauguel po vítězství nad Spartou. „Jsem šťastný, že jsem dal gól, a hlavně, že máme tři body,“ dodal 29letý rodák ze Štrasburku, který ale mládí prožil v Marseille.

Když Jean-David Beauguel střihl nůžkami, ještě zastavil míč na cestě do sítě sparťanský stoper Filip Panák. | Foto: fcv/Martin Skála

