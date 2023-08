V den losu Evropské konferenční ligy slaví plzeňský kouč Miroslav Koubek, od léta trenér plzeňské Viktorie, 72. narozeniny. Ten největší dárek dostal s předstihem, jeho tým zvládl i čtvrteční odvetu s kazašský Tobolem Kostanaj a po vítězství 3:0 si poprvé v historii zahrají Konferenční ligu

Plzeňský trenér Miroslav Koubek se raduje z postupu do Evropské konferenční ligy. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

V pohárové Evropě nejsou žádným nováčkem, hned čtyřikrát si zahráli ve skupině milionářské Ligy mistrů, zkušenosti mají i s Evropskou ligou, teď na podzim si vyzkouší tu Konferenční. Pro trenéra Miroslava Koubka to bude úplná premiéra.

„Pro někoho může být víc titul, jiný by dal výš účast v pohárové Evropě. Já si obou úspěchů nesmírně vážím,“ odpověděl Miroslav Koubek, když měl porovnat, jestli jde o životní úspěch.

„Jsem rád za mužstvo i za sebe. S touhle partou kluků jsem po osmi letech zabil noční můru Maccabi,“ vrátil se kouč Viktorie o osm let zpátky, kdy ho vyřazení z boje o Ligu mistrů klubem z Tel Avivu stálo místo.

A také je to asi ideální dárek k pátečním 72. narozeninám? Jak jste se cítil, když fanoušci vyvolávali vaše jméno?

Lepší dárek jsem nemohl dostat. Fanouškům chci poděkovat za jejich usilovnou podporu. Pokud vyvolají i jméno trenéra, což běžně nedělají, dělá mně to větší radost.



Bude teď nějaký čas na oslavu, ať už postupu nebo narozenin?

Já jsem na nějaké narozeniny vůbec nemyslel, tak jsem se soustředil na utkání. Navíc to je blbé číslo, nic líbezného, na to se nedá moc těšit. Ale dám si skleničku dobrého vína, ale zítra je trénink, jedeme dál.

Byla domácí odveta dokonale zvládnutá?

Především bych chtěl říct, že soupeř nebyl lehký, je nesmírně kousavý. Když se dostane na balon, dokáže ho udržet, otáčet hru. Ale už tam jsme poznali, že se do naší obrany se třemi stopery těžko dostávali. Musím pochválit zadní řady, i když některé situace ustáli s vypětím všech sil, takticky jsme to zvládli velmi dobře. Nám hodně pomohla první branka ze standardky, uvolnilo to napětí, zpočátku jsme byli trochu nervózní. Ale pak už jsme až na výjimky hru kontrolovali.

Kdy jste definitivně uvěřil, že už si postup vzít nenecháte?

Druhá branka už to řešila, v součtu jsme vedli 4:1 a do konce byla půlhodina. Náš dobrý defenzivní výkon zaručoval, že bychom to měli zvládnout.

Máte nějaké přání ohledně losu?

Na tohle jsem vůbec nemyslel, neřešil jsem to.

Je nějaký moment v celé kvalifikaci, který byste vypíchl? Označil za bod zlomu?Asi každý si vzpomene, jak jsme se natrápili s Kosovci. Doma jsme trefili dvě tyče, měli jsme další šance. Bylo to tak na 2:0, 3:0, ale jeli jsme tam s bezbrankovou remízou. A věděli jsme, že se v Kosovu hraje těžko, národní mužstvo tam prohrálo. To byl možná nejtěžší soupeř z těch tří. Tobol byl taky nepříjemný, ale Drita pozorně bránila, byla nepříjemná. Ale sami jsme si to zavinili.

Co byste na svém týmu vyzdvihl?

Vůli popasovat se s tou prekérní situací v prvním dvojzápase. Tam se ukázala vnitřní síla mančaftu, který se chtěl dostat do Evropy. Tam jsem pochopil, že kluci umí zabrat, když jde do tuhého.