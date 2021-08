„Jsem si jistý, že obrat je možný,“ usmál se Jean-David Beauguel poté, co přišel na on-line tiskovou konferenci s mírným zpožděním, protože se spoluhráči sledoval video.

Předpokládám, že jste měli rozbor prvního zápasu (2:4). Jak se na to dívalo?

Je to tak, rozebírali jsme si chyby, ale i to, co se nám povedlo. Ale těch chyb bylo víc, chceme se jim vyhnout.

Vám se střelecky daří, dal jste gól ve třech zápasech v řadě. Roste sebevědomí?

Ano. Cítím důvěru kouče a to je vždycky dobré. Mám důležitou pozici v týmu. Vím, že na mě kluci spoléhají, a chci si jejich důvěru zasloužit. Dám do toho všechno.

Zato spoluhráč Pavel Šulc v lize proti Slovácku zahazoval jednu šanci za druhou a bylo vidět, jak ho to sráží…

Je to mladý kluk, pořád se učí. My všichni ho podporujeme, já jsem s ním mluvil hned po zápase. Věřím, že se to brzy otočí a bude mít štěstí, i když teď ho to asi hodně bolí. Ale jak hrajeme každé tři dny, není tolik času o tom přemýšlet. A to je možná i lepší.

Vy jste šel do posledních dvou ligových zápasů kvůli zdravotním problémům jako střídající hráč. Jak se cítíte? Jste připravený odehrát 90, nebo dokonce 120 minut?

Cítím se plně fit. Jsem připravený odevzdat na hřišti maximum. Proti Bohemce i Slovácku jsme dokázali, že umíme otáčet zápasy. Doufám, že i fanoušci dorazí v hojném počtu a budou nás hnát dopředu.

Kolik si myslíte, že budete muset vstřelit branek, abyste postoupili?

Musíme jich dát co nejvíc, aspoň tři, a neinkasovat. Já věřím, že to půjde, protože i u nich jsme si šance vytvořili. Ale musíme si dát pozor na jejich brejky. Chceme ukázat, že chyby v prvním zápase byly jen jednorázové, že hrajeme mnohem lépe.

Plzeň letos vyhrála pět zápasů a všechny 2:1. Ale to by k postupu nestačilo…

Musíme být maximálně soustředění. Minule Slovácku jsme gól darovali. Něco podobného teď nesmíme dopustit, musíme dobře bránit a samozřejmě dávat gól. Když se trefí i oni, musíme přidat další, klidně pět šest branek. Věřím, že na to máme, tým má silný charakter.