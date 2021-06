Jinak se na trávníku vystřídali v modro-červeném dresu dvě kompletní jedenáctky. „Je nás hodně, takže to tak vychází. A to se ještě na některé nedostalo, ti nastoupí v dalších zápasech. Kluci potřebujou hrát, takže i v dalších dvou zápasech protočíme dvě jedenáctky. Až na soustředění v Rakousku budeme hledat optimální sestavu,“ vysvětloval Pavel Horváth, asistent plzeńského trenéra Michala Bílka.

Viktoriány poslal do vedení po přízemním centru Mosquery v 58. minutě Šulc. Bohužel se při gólové střele zranil a záhy se musel na hřiště vrátit další mladík Hlavatý. Pak kopali viktoriáni dvě penalty, obě po zákroku na Mosqueru a Chorý i pak Kayamba uspěli – 3:0.

Teprve v 83. minutě přišli gólově ke slovu hosté, tečovanou střelou snižoval Kolesár po přihrávce bývalého viktorián Romana Procházky, který odehrál v dresu Trnavy celý zápas. A v jeho závěru tak sledoval jak po akci Chorého dorazil míč do branky Havel a vrátil Plzeňským tříbrankový náskok – 4:1.

„Jsme spokojení, kluci mají za sebou náročný týden, v němž měli spoustu těžkých tréninků. Výsledek je povzbuzující, Trnava byl kvalitní soupeř,“ potěšilo asistenta Horvátha.

Vedle Beauguela, jenž zápas sledoval z ochozů v doprovodu sličné blondýnky, chyběli také Káčer, Janošek, Mihálik, Kovařík, Alvir i nové tváře z Vyšehradu (Alexander a Kříž), gólman Tvrdoň a brněnský host Pachlopník. Z hráčů, kteří jsou v Plzni na zkoušku tak nastoupil jen senegalský záložník Ndiaye.

„To je veliké překvapení. Předvedl výkon, který si zaslouží velkou pozornost. Uvidíme, jak bude vypadat v následujících dnech, dneska si řekl o další šanci,“ uvedl na adresu 24letého Senegalce, který hrál na jaře druhou ligu za Táborsko a vyjádřil se i k dalším dvěma novicům.

„Michal Hlavatý potvrdil to, co jsme od něho čekali. A Mosquera? Je to rychlý, tahový hráč, byly na něho dvě penalty,“ doplnil Pavel Horváth.

Další přátelský zápas čeká plzeňskou Viktorii ve středu od 16.00 proti druholigové Příbrami, hrát se bude v Přešticích.

Viktoria Plzeň – Spartak Trnava 4:1 (0:0)

Branky: 58. Šulc, 67. Chorý (pen.), 70. Kayamba (pen.), 84. Havel – 83. Kolesár, Rozhodčí: Petřík – Flimmel, Leška. Diváci: 200.

Viktoria Plzeň – 1. pol.: Hruška – Koželuh, Hejda, Gabriel, Falta – Hlavatý, Kalvach, Čermák – Kopic, Matějka, Ba Loua. 2. pol.: Hruška – Havel, Kaša, Pernica, Hybš – Bucha, Ndiaye, Šulc (63. Hlavatý) – Kayamba, Chorý, Mosquera.

Trnava: Takáč (46. Kamenár) – Koštrna (46. Čurma), Anthony, Twardzik (61. Kóša), Mikovič (46. Bukata), Savvidis (46. Trajkovski), Procházka, Grič (61. Kolesár), Cabral (46. Iván), Yao (46. Yusuf), Vlasko (61. Olejník).