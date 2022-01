Devětadvacetiletý fotbalista přišel do plzeňské Viktorie před rokem a půl ze Slovanu Liberec. V aktuální sezoně 2021/2022 zasáhl do šesti zápasů kvalifikace Konferenční ligy, do osmi ligových duelů a dvakrát hrál v MOL Cupu. Bruk-Bet Termalica Nieciecza nově vede český trenér Radoslav Látal.

Kdo Limberského nahradí? Janža, Šírl i Hloušek pohořeli. Na řadě je Hybš