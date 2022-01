Jako první to zkoušel Radek Šírl, jenž s Petrohradem vyhrál Pohár UEFA. Do Plzně přišel v létě 2012, ale brzy se pakoval. To Aleš Matějů si za Viktorii zahrál 35 zápasů, ale spíš napravo, než se vydal na zahraniční angažmá.

Další byl slovinský fotbalista Erik Janža, kterého si přivedl trenér Roman Pivarník, ale krátce po konci kouče odešel i on.

Pohořeli i dva zkušenější borci. Adam Hloušek přicházel ze zahraničí, aby Limberskému ulevil, prostřídali se. V Plzni odehrál 18 zápasů.

Hybš odchází z Viktorie na půlroční hostování do polské ligy

No a posledním v řadě zatím byl Matěj Hybš, který přišel do plzeňské Viktoriev létě 2020 po skončení smlouvy v Liberci. Ale i vinou zranění toho příliš neodehrál. Na podzim zasáhl do šesti utkání kvalifikace Konferenční ligy, do osmi ligových zápasů a dvakrát hrál tuzemský pohár MOL Cup.

V Plzni od zkušeného 29letého fotbalisty rozhodně čekali víc. „U Matěje bohužel nedošlo k takovému hernímu vytížení, jaké jsme si představovali. I proto jsme souhlasili s jeho hostováním a přejeme mu, aby se muv Polsku dařilo a měl právě vyšší herní zátěž,“ uvedl k Hybšovu odchodu generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

Hybš odchází do konce jara na hostování do posledního týmu polské ligy Termalica Nieciecza, kde jsou čerstvě čeští trenéři Radoslav Látala Radim Kučera. V týmu z vesničky se 750 obyvateli, která leží na řece Dunajec východně od Krakova, střídá Adama Hlouška. S ním klub předčasně ukončil smlouvu. Stejně jako s dalším exviktoriánem Martinem Zemanem.

Kdo Limberského nahradí? Janža, Šírl i Hloušek pohořeli. Na řadě je Hybš

Na levém kraji plzeňské obrany totiž v této sezoně nastupuje Milan Havel, který napravo vyklidil pozici zkušenému Radimu Řezníkovi.

„Vždyť já do Plzně také jako levý bek přicházel,“ připomněl nedávno Milan Havel červenec 2017, kdy se narychlo upekl jeho přestupz Bohemians 1905.

To se totiž viktoriánům na soustředění v rakouském Westendorfu zranili Kovařík s Limberským. A teď hraje na jeho postu pravák Havel.