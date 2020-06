Obránce, který jako kapitán dovedl fotbalisty Viktorie Plzeň ke třem titulům, se vrací do mateřského klubu, podepsal smlouvu v Sigmě Olomouc.

Roman Hubník odejde po sezoně z plzeňské Viktorie, podepsal smlouvu s Olomoucí. | Foto: FCV

Zdá se, že kruh se uzavírá. V únoru 2007 vylétl Roman Hubník z Olomouce do fotbalové Evropy. Do FK Moskva přestupoval za téměř 100 milionů korun, to byla na tehdejší dobu rekordní suma. Teď se do mateřské Sigmy vrací se zkušenostmi z berlínské Herthy, pražské Sparty a plzeňské Viktorie.