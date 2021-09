Letos už byl v Plzni, když doma prohrála pohárové finále se Slavií. A viktoriány teď láká zopakovat si podobnou cestu. „Je tam vidina zisku trofeje. A možná je to i nejjednodušší cesta do Evropy. Ale teď je před námi teprve první zápas v soutěži, chceme ho vyhrát a postoupit,“ zopakoval Horváth.

„Nabízí se, aby hráli kluci, kteří nebyli tolik vytěžovaní. Ale určitě se rozhodneme pro sestavu, která zabojuje o postup. A bude jen na hráčích, jak nabídnutou šanci uchopí,“ vzkázal do kabiny.

Mohlo by se zdát, že má soupeře dokonale přečteného, ale kádr Příbrami se po sestupu z FORTUNA:LIGY hodně obměnil. „Pár hráčů odešlo, přišli mladší kluci,“ popisoval plzeňský asistenta z nových hráčů jmenoval René Dediče. „To je dvoumetrový útočník s ligovými zkušenostmi, hodně nepříjemný hráč,“ dodal Horváth.

„Ale i to k fotbalovému životu patří,“ okomentoval svůj vyhazov. Paradoxně i díky němu pak mohl kývnout na nabídku Michala Bílka, aby mu v Plzni dělal asistenta. „Jsem zpátky ve Viktorce a doufám, že Příbram porazíme,“ přeje si.

Jenže jeho mise v Příbrami nebyla příliš úspěšná, a tak byl v březnu odvolán. „Bude to speciální utkání, protože jsem tam strávil rok. Ale nebyl jsem moc úspěšný, což mě samozřejmě štve,“ zavzpomínal Pavel Horváth na svoji trenérskou štaci v Příbrami, která byla jeho první mezi českou elitou.

Před rokem touhle dobou seděl Pavel Horváth na lavičce Příbrami, dnešního pohárového soupeře fotbalistů Viktorie Plzeň, kde on je teď pravou rukou trenéra Michala Bílka.

