Teď už se chystá na další ligový zápas, zítra od 14.30 hrají viktoriáni v Jablonci.

Tomáši, dvě výhry a skóre 7:0. To je ideální start do soutěže, ne?

Dá se říct, že je to tak. Ale měl jsme papírově slabší soupeře. Na druhou stranu, já si myslím, že v české lize může každý obrat o body každého. Takže pro nás je velice dobře, že jsme ty zápasy zvládli i jsme nastříleli dost branek.

Přesto vás asi až teď v Jablonci čeká první opravdová prověrka. Souhlasíte?

Jablonec je třetí, hned za námi, bude to hodně těžký soupeř. Navíc hrajeme venku. A nám se tam poslední zápas vůbec nevydařil (prohra 0:3 loni v září – pozn. aut.), i tentokrát to bude náročné. Ale my chceme vyhrávat každé utkání. S tím do toho půjdeme, chceme odehrát dobrý zápas, vstřelit góly a ideálně přivézt tři body.

Hraje druhý se třetím. Vnímáte to jako jeden z klíčových soubojů jara?

Ano, ale podobných zápasů bude ještě hodně. Teď nás čeká během jednoho týdne těžká série. Možná to zní jako fráze, ale je důležité připravit se na každé nejbližší utkání.

Jablonec dohrával kolo v pondělí v Ostravě (1:1). Sledoval jste ten zápas?

Na kousek jsem se stihl podívat. S trenérem se k tomu vrátíme na videu. Podle mě byla Ostrava lepší, ale na konci sahal po třech bodech i Jablonec, který v české lize už několik let potvrzuje, že patří ke špičce. Mají silný tým. Měl by to být dobrý zápas.

I vy se sžíváte s novým herním systémem. Jak se vám teď ve středu zálohy hraje? Už jste si zvykl?

Ale jo. Myslím, že všichni vnímáme, co po nás trenér Guľa chce, a snažíme se jeho pokyny plnit. Nejen v zápasech, ale i na každém tréninku. Máme hodně běhat, jít do všeho naplno, hrát týmově…

V obou zápasech jste nastoupil ve tříčlenné středové formaci s Pavlem Buchou a Lukášem Kalvachem. Jak se vám s nimi hraje?

Musím říct, že oba to jsou výborní fotbalisté. Myslím, že mají před sebou velkou budoucnost. Spolupráce funguje bez problémů, můžu se na ně spolehnout, že podrží balon, mají i výbornou rozehrávku. Je radost být s nimi na hřišti.