Momentálně se zdá být nejžhavějším adeptem na uvolněný post po Michalu Bílkovi zkušený kouč, který naposledy vedl Hradec Králové.

Vzpomínka na titul. Sezonu, v níž získal s Viktorií Plzeň mistrovský titul na trenér Miroslav Koubek vytetovanou na paži. | Foto: fcv

Plzeňskou Viktorii má Miroslav Koubek na věky vytetovanou na paži, jako připomínku mistrovského titulu, který s klubem získal v roce 2015. Ale po následujícím nezdaru v boj o Ligu mistrů se musel poroučet, nahradil ho Karel Krejčí.

Teď se nejen v Plzni mluví o jeho comebacku, s informací přišel jako první server iSport a Deníku ji v úterý potvrdily nezávisle na sobě další dva zdroje, které mají blízko k plzeňskému klubu.

„V tuhle chvíli nebudeme nic komentovat. Jakmile budou nějaké novinky, naši fanoušci se je včas dozví,“ řekl pouze Václav Hanzlík, mluvčí Viktorie Plzeň.

Zároveň s hledáním kouče totiž Adolf Šádek, generální ředitel a stále ještě majitel klubu, intenzivně jedná i o vstupu nového majitele či investora. I ten si jistě bude mít v otázce trenéra co říct, ale čas kvapí, a i když sezona teprve nedávno skončila, start přípravy (19. června) na tu následující se blíží.

I proto vedení plzeňské Viktorie nemůže otálet a podle informací Deníku by právě zkušený Miroslav Koubek byl ideálním koučem k nastartování nové éry.

Přitom Adolf Šádek hledal zprvu trenéra pro svůj klub jinde. Jenže Martin Svědík couvl nejspíš kvůli nejistotě ohledně nového majitele. „Sportovně by mě nabídka z Viktorie lákala,“ přiznal kouč Slovácka po posledním ligovém kole a porážce na Slavii (0:4). „Na druhou stranu v Plzni vědí, že si musí dořešit nějaké věci, aby sami dobře fungovali. Pro mě je stále priorita Slovácko,“ doplnil Martin Svědík.

A tak musel Adolf Šádek hledat dál, momentálně je jeho největším favoritem 71letý Miroslav Koubek. Ten vedl v posledních dvou letech Hradec Králové a dokázal s ním trápit i favority. Loni se jako nováček prodral až do finálové skupiny. Letos v lednu dovedl Koubek svůj tým k vítězství v Plzni (2:1) a prakticky tak nastartoval mizerné jaro Viktorie.

Během něho ale zkušený kouč onemocněl covidem a s Hradcem se pak dohodl, že nebude pokračovat. Teď už je však zdravý a plný sil, připravený na novou výzvu.

Pro Miroslava Koubka by šlo o už třetí angažmá v Plzni. Poprvé ji vedl v sezoně 2000/2001, kdy po 11. kole střídal Luboše Urbana, ale sestup do druhé ligy neodvrátil, v polovině dalšího ročníku skončil i on.

Podruhé přišel na západ Čech v srpnu 2014, kdy nahradil už po třetím kole a vyřazení z evropských pohárů Dušana Uhrina mladšího. A plzeňskou Viktorii dovedl k mistrovskému titulu, stal se trenérem sezony. Ještě v létě slavil zisk Superpoháru, ale po nešťastném vyřazení z boje o Ligu mistrů s Maccabi Tel Aviv byl odvolán

Přijde teď třetí šance?