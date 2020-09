„Ani nechci myslet na to, že bychom v Evropě chyběli podruhé za sebou,“ říkal Lukáš Hejda v rozhovoru pro Deník v reprezentační přestávce, která právě končí.

V Alkmaaru jste vypadli z bojů o Ligu mistrů a pak jste utrpěli ostudnou porážku v Liberci (1:4). Přišla vám přestávka vhod?

Asi nám to prospělo, kvalitně jsme potrénovali. Vyříkali jsme si ty poslední zápasy, zvlášť ten nevydařený v Liberci jsme si rozebrali u videa. Věřím, že jsme dobře nachystaní. Teď je jenom na nás, abychom to odčinili výkony na hřišti.

Byl prostor i na osobní pohovory?

Bylo to spíš týmové hodnocení. Ale už je to za námi. Musíme se koukat spíš před sebe. Měli bychom ukázat, že to byla jen jedna výjimka, že se to nebude opakovat.

Říkáte, že to chcete odčinit. Znamená to, že zklamání z vyřazení z boje o Ligu mistrů a následné porážky pořád přetrvává?

Jasně, to vyřazení v Alkmaaru nás mrzí, byli jsme blízko. Ale herně jsme tam nepropadli. Větší průser byl v Liberci, kde nám to vůbec nevyšlo, bylo to špatné. Za mě veliké zklamání.

Co přesně vám trenér jako mančaftu vytýkal?

To nemůžu úplně ventilovat. Ale kdybych to měl zjednodušit, tak nám chyběl především důraz. A když nechytnete úvod takového zápasu, blbě se do něho naskakuje. Prohrávat 0:3 během 15 minut, to bylo hodně tragické. Když jsme snížili, věřil jsem, že bychom mohli aspoň zremizovat, ale čtvrtý gól rozhodl, bylo po všem…

Když se nechcete víc ohlížet, pojďme k příjemnějším věcem. Dostali jste aspoň na chvilku volno, nebo jste jen tvrdě trénovali?

Obojí, tvrdě jsme trénovali, ale byl tam i volný víkend. Odpočinuli jsme si, vyčistili hlavu od fotbalu.

Jak jste ho vy osobně využil?

Věnoval jsem se rodině, jezdili jsme s malou po výletech. Ona i doba je taková, že nejde nikam moc chodit. Takže spíš jen procházky po okolních lesích.

A teď vás čeká v lize Boleslav, je to ideální soupeř na chycení se?

My nechceme koukat na soupeře, i když víme, že Boleslavi úvod ligy nevyšel. Když se budeme držet svojí hry a budeme plně koncentrovaní, můžeme porazit každého. Jde hlavně o nás, jak k tomu přistoupíme.

Své hry, co to znamená? Zdá se mi, že jste po vydařeném jaru z ní trošku ustoupili?

Možná to malinko vázne směrem dopředu. Po příchodu trenéra Guľy jsme dávali víc gólů, byli jsme přímočařejší. Poslední dobou jsme moc gólů nedávali, i šancí jsme si vytvářeli málo. Měli bychom na soupeře víc tlačit, častěji střílet a pak bychom logicky měli i víc šancí.

Nemůže být problém i v tom, že jste parta příliš hodných kluků?

(usměje se) Může to tak působit. Ale na hřišti všichni dobře víme, o co jde. Nemyslím si, že by někdo něco vypouštěl, každý do toho šlápne. I když naposledy s Libercem to tak nebylo. Ale já tvrdím, že v týmu dravost je, jde jen o to, znovu se nastartovat. Věřím, že to bude šlapat.

Byla to i chvíle pro vás starší, co jste tady déle, abyste si vzali v kabině slovo?

Tohle není o jednotlivcích, máme to rozložené na víc zkušenějších lidí. Už jsme si k tomu něco řekli, musíme se koukat dopředu a ukázat kvalitu na hřišti.

Brzy vás čeká i kvalifikace Evropské ligy s dánským SønderjyskE. Už myslíte i na tenhle zápas?

Pro nás je teď prioritou zvládnout nedělní ligu, na to se soustředíme. Potřebujeme zabrat výsledkově i herně, abychom se zase odrazili k lepším výkonům. Na Dány zatím myslí spíš trenéři, sbírají informace.

Takže to neberete tak, že je prioritou postoupit do skupiny Evropské ligy?

Samozřejmě že je to klíčové, ale musíme jít postupně. Nemůžeme teď myslet na Dány, které máme až za 14 dnů, když v neděli hrajeme s Boleslaví a pak ještě na Bohemce. Nelze nic vypustit.