V pondělí prodloužil smlouvu s plzeňskou Viktorií, symbolicky až do roku 2024. Čtyřiadvacítku totiž nosí Milan Havel na dresu.

V úterý ho reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý nominoval na zářijový sraz národního týmu.

„To je něco úžasného, další splněný sen,“ rozplýval se 27letý obránce v rozhovoru pro klubový web. „Je to motivace do další práce, takže super,“ doplnil Milan Havel, který přišel do plzeňské Viktorie v červenci 2017 z pražských Bohemians 1905.

Na podzim 2019 se pak ještě do Ďolíčku vrátil na půlroční hostování, ale od té doby jeho role v plzeňském týmu jen roste. I proto si vysloužil novou smlouvu.

„Jsem ve Viktorii maximálně spokojený, i město mně i mé rodině přirostlo k srdci, žije se nám tady skvěle,“ vyznal se Havel po jejím pondělním podpisu.

A teď před ním stojí další úkol, projít do skupiny Evropské konferenční ligy.

Včera odletěli viktoriáni k odvetě play-off do Bulharska, kde nastoupí dnes od 19 hodin venku proti CSKA Sofia. Přímý přenos by měla odvysílat Česká televize.

„Nic jiného než postup nebereme,“ prohlásil Milan Havel na ruzyňském letišti před odletem do Bulharska.

A zamýšlel se i nad tím, jak toho nejlépe dosáhnout, i když si uvědomuje, že to nebude jednoduchý zápas.

„CSKA Sofia je hodně nepříjemný soupeř. Bude potřeba to, co doma – hrát jako tým a dát do toho všechno. Myslím, že na to máme a postupu dosáhneme,“ doplnil fotbalista, který má reprezentační zkušenosti zatím jen z týmu do 21 let. Hrál i na domácím Euru v roce 2017.

Teď má poprvé v kariéře šanci zahrát si za dospělé áčko. A co víc, poslední ze tří zápasů, příprava proti Ukrajině, se bude hrát 8. září v plzeňské Doosan Areně.

„Reprezentace je až příští týden, takže teď se soustředím pouze na Viktorku,“ doplnil Milan Havel, který v úvodním zápase doma brankou z 11. minuty otvíral skóre. Druhý gól přidal v 72. minutě Mosquera, a tak jedou plzeňští fotbalisté k odvetě do Sofie s vítězstvím 2:0.

„Očekávám v podstatě podobný zápas jako v Plzni, kde CSKA prokázalo velkou kvalitu. Hlavně nahoře má nepříjemné hráče. Na ně si určitě budeme muset dát pozor,“ upozornil plzeňský obránce na kvality soupeře.

„Nebude to nic jednoduchého, nicméně doufám, že se s tím nějak popasujeme,“ doplnil Milan Havel, který se vnitřně připravuje i na bouřlivé prostředí, které viktoriány v Sofii čeká.

„Úplně nevím, kolik lidí tak může na zápas přijít. Určitě to ale nebude jednoduché. Tyhle národy mají nepříjemné fanoušky, ale na stadionu je atletická dráha, takže budou trošku dál. My jsme ovšem dostatečně zkušení na to, abychom to zvládli,“ domnívá se Havel.

S jakou náladou se bude vracet do Plzně?