A zase z toho bylo pohodlné vítězství jeho týmu. Mladou Boleslav porazili 7:1, teď zase Zlín 3:0.

A pokaždé se Havel zapsal i mezi střelce. „Zlín hraje o všechno, my jsme dali tři góly, udrželi nulu vzadu. Musíme být spokojení, i když tam ve druhé půli byly pasáže, které mohly být lepší. Ale to si zhodnotíme,“ říkal po zápase.

Co mohlo být lepší?

Zlín víc zalezl, bránil už od středového půlkruhu. My jsme tam častěji ztráty míče, to se nám doteď nestávalo. A soupeř pak hrozil z brejků, chtěli rychle zakončit. Ale i tak si myslím, že jsme měli zápas pod kontrolou.

A jako bonus jste se pak dozvěděli, že Slavia ztratila v Ostravě (2:2) a vy jste snížili její náskok na šest bodů…

Dozvěděli jsem se to hned po zápase, jsme za to rádi. Ale my to říkáme už od zimy, že se soustředíme na sebe a bude to tak i dál. Jsme samozřejmě rádi, že dostáváme Slavii pod tlak, ale v první řadě chce podávat kvalitní výkony. A hlavně bavit lidi, kteří tady teď nemůžou být.