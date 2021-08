Pravý obránce Milan Havel se zranil v posledním přípravném zápase před odjezdem na soustředění do rakouského Westendorfu proti Domažlicím a musel na artroskopickou operaci kolena.

„Soupeř mi přilehl nohu a praskl mi meniskus,“ popsal původ zranění Milan Havel. „Naštěstí to byl jenom meniskus, pauza nebyla dlouhá,“ doplnil 27letý obránce.

Proto zmeškal úvod sezony, ale proti Slovácku ukázal, že je zpátky a v plné formě. Na pravé straně byl jistý v defenzivě a navíc dokázal svými náběhy zaměstnávat defenzivu soupeře. V plném tempu vydržel do 76. minuty, kdy ho střídal zkušený Radim Řezník.

Vrátil jste se v rekordně krátké době, chyběl jste jen něco málo přes měsíc…

Chci poděkovat fyzioterapeutům, kteří mě dali rychle do kupy. Pracovali se mnou špičkově. Je to jejich zásluha, že jsem zpátky tak brzy.

Jak jste se cítil zase zpátky na hřišti?

Hrozně moc jsem se těšil. Ale do poslední chvíle jsme s trenérem řešili, jestli už do toho jít. Ještě den před zápasem nebylo jasno. Samozřejmě, že mám ještě nějaké kondiční manko, což jsem cítil a věděl jsem to. Ale jsem rád, že jsem si mohl zahrát. Navíc v době, kdy na stadionu opět byli diváci.

A vy jste museli otáčet nepříznivý vývoj skóre. Ukázala se síla týmu?

Jojo, už se nám to povedlo podruhé. A pokud si dobře pamatuju, právě tohle byl v minulé sezoně problém. Takže je vidět, že síla týmu tady je, navíc se skvělými fanoušky v zádech. S takovými obraty roste sebevědomí. A to je dobře před čtvrteční pohárovou odvetou.

Už podruhé jste zmínil fanoušky, na Slovácko jich přišlo přes šest tisíc. Hodně vám pomohli?

jasně, o tom se vůbec nemusíme bavit. Je to bomba! To vůbec nejde srovnávat s minulou sezonou. I když ještě nemůže být plný stadion, byla super atmosféra a hodně nám to pomohlo. Jsem rád, že lidi chodí a podporujou nás.

Asi se shodneme, že vaše vítězství nad Slováckem mohlo být vyšší? Co vám chybí v koncovce?

Stoprocentně, o tom se bavíme pořád. Šance si vytváříme, bohužel nám chybí větší klid a možná i kvalita, těžko říct. Ale pokud budeme vyhrávat 2:1, asi se nebudeme zlobit. (smích) Je však pravda, že kdybychom byli produktivnější, závěr mohl být klidnější. Musíme na koncovce zapracovat.

Zvlášť Pavel Šulc šancí zahodil hodně. Nebylo vám ho až líto?

Bylo, hlavně po zápase. Bylo vidět, že si to hodně bere. My se ho snažíme podporovat. Já věřím, že to jednou brankou zlomí a začne mu to tam padat.

Trenéři udělali proti Slovácku hodně změn v sestavě. Před vámi byl v záloze Ba Loua, jak se vám s ním spolupracovalo?

Máme kvalitní mančaft, kádr je široký. Každý, kdo nastoupí, má hlad po fotbale a chuť ukázat se. A co se týče Adriela? Tam není žádný problém, odehráli jsme spolu skoro celé jaro. Víme, co od sebe čekat.

Ve čtvrtek vás čeká odveta s velšským The News Saints, kde budete dohánět dvoubrankové manko z prvního zápasu…

Já věřím, že přijde zase spousta fanoušků. Pro nás je to ten správný doping. Doufám, že doma soupeře svalíme, ostatně nic jiného nemůžeme čekat.