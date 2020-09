Zítra by mohla přijít jeho šance, utkání 4. kola FORTUNA:LIGY začíná v 19.00 a přímý přenos vysílá O2 TV Sport.

„Uvidíme, jak to bude,“ šibalsky se pousmál Milan Havel, který s výjimkou druhého kola nastupuje na pravém kraji plzeňské obrany.

„Ale moc se na ten zápas těším, na Bohemce jsem toho prožil hodně. Věřím, že to tam zvládneme a vyhrajeme,“ dodal zadák, který přišel do Viktorie v létě 2017, ale loni na podzim si do mateřského klubu odskočil na hostování.

Cítíte ještě pořád proti Bohemians speciální motivaci?

Samozřejmě, na Bohemce jsem byl odmalička. Vychovali mě tam pro velký fotbal, za mnohé jim vděčím. Ale teď jsem ve Viktorce a je pro mě důležité, abychom tam zvítězili a trošku se odpíchli k lepším výkonům.

Proběhne nějaké hecování s bývalými spoluhráči?

Nene, to určitě ne. Necháváme se s klukama v klidu. Až před zápasem se pozdravíme a po něm se pobavíme. Já věřím, že budu moct házet vtípky já a ne oni.

Bohemka byla na jaře příjemným překvapením ligy. Jak vnímáte její sílu?

Bohemka byla vždycky nepříjemný soupeř. Teď tam odvádí velmi dobrou práci trenér Klusáček, který tam byl už za mě. Viděli jsme, jak skvělé měli jaro, byli třetí nejlepší tým ligy.

Takže ani vás tam nečeká v sobotu nic jednoduchého…

Dál se jim daří, navázali na dobré jaro. I když naposledy prohráli 0:3 v Olomouci. Ale ten zápas jsem sledoval, v úvodu byli lepší, rozhodl první gól. Předtím v Brně remizovali, ale taky mohli vyhrát. Doma přejeli Boleslav, takže to tam bude hodně nepříjemný zápas.

O soupeři se traduje, že zvlášť v Ďolíčku je hodně silný. Vy jste tam působil, můžete přiblížit, čím to je?

Každý vám řekne, že se na Bohemce hraje špatně. Fanoušci jsou hodně blízko trávníku, je tam nepřátelská atmosféra. Plzeň tam mají společně se Spartou a Slavií nejméně rádi. Fanoušci domácí hráče ženou, ta podpora hodně pomáhá.

Kudy by podle vás mohla vést cesta k úspěchu?

Nesmíme právě dovolit, aby diváci dostali domácí tým do euforie. Rozhodující bude náš výkon, bude důležité chytit úvod utkání, aby se Bohemka nedostala do tempa. Naopak my je musíme dostat pod tlak. A hlavně potřebujeme být produktivnější. To nás v poslední době brzdí. Když se v tomhle směru zlepšíme, vyhrajeme tam.