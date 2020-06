Zatímco ve středu na Spartě se Aleš Čermák ve svých šancích neprosadil, tentokrát se trefil hned třikrát. „Pravačka, levačka a nakonec hlavička. To už asi nikdy nezopakuju,“ usmíval se 25letý záložník.

Byl to jeho druhý hattrickv kariéře, první zaznamenal 21. dubna 2018 při výhře plzeňské Viktorie 3:1 v Brně.

Byl to teď v sobotu váš nejlepší zápas v kariéře?

Moc hattricků jsem v životě nedal, jsem za to šťastný. Takhle už to asi nezopakuju.

Pravá noha, levá noha, hlavička. To jste si takhle naplánoval?

Ne, to bylo i o štěstí.U prvního gólu ani nevím, jak to tam prošlo. To byla taková tečovaná šmudla. Pak mi to Kayi dobře připravil na levačku a šel jsem do tohov takovém poloskluzu. Před třetí trefou jsem dostal krásný centr od Bogyho, a i když moc gólů hlavou nedávám, tak jsem ji jen nastavila spadlo to tam. Sám jsem z toho byl překvapený.

A bude vás to asi něco stát do klubové kasy. Předpokládám, že zaplatíte rád.

Přesně tak. (usměje se) Domluvím se s Aldou (Aleš Hruška), už jsem jeden dal, tak doufám, že už mě to moc stát nebude.

Už v poločase jste vedli 4:0, ale dál jste hráli na plné obrátky. Ani za rozhodnutého stavu jste nepolevili…

Říkali jsme si, že nechceme jako nedávno v poháru dostat dva góly a nechat soupeře snížit. Pořád jsme chtěli šlapat a snažit se dát co nejvíce branek. Nakonec jsme jich dali sedm, takže jsme spokojení.

Nemrzí vás, že jste dal hattrick zrovna, když u toho nebyli fanoušci?

Tak na to ani nijak nemyslím. Ale samozřejmě, kdyby byli na tribuně fanoušci, byla by atmosféra příjemnější.

Vzpomněl jste si, že jste v Boleslavi jednu sezonu hostoval?

Na to jsem při zápase vůbec nemyslel, už je to pár let.

Takže vám jich ani nebylo líto, že odjeli s takovým přídělem?

Asi jsme je zastihli ve špatném rozpoložení. Zaskočili jsme je tím, že jsme dali rychlé góly a pak už jsme je nepustili do hry. Nám to šlo, to je vidět na výsledku.

Plzeň je teď, dá se říct,v laufu. Cítil jste se vy osobně v kariéře někdy lépe?

Proti Boleslavi se nám dařilo, měli jsme hru pod kontrolou. Na Spartě jsme podle mě až tak stoprocentní výkon nepředvedli.

A jak se vám hraje ve středové formaci s Pavlem Buchou a Lukášem Kalvachem?

Už spolu hrajeme nějaký čas, od přípravy, dobře rotujeme. Snad to bude takhle dál pokračovat.