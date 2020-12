V poslední době se stále více nahlas mluvilo o jeho možném odvolání, to teď zřejmě zažehnal, i když i on sám si dobře uvědomuje, že vyhráno zdaleka není.

„Jedna výhra ovšem moji pozici nijak nemění, to pro klub s takovými ambicemi není měřítko,“ reagoval po vítězném utkání trenér Adrian Guľa. „Jsem však rád, že jsme na naše předchozí neúspěchy správně reagovali. Nyní ale musíme okamžitě přepnout na ještě vyšší level. Potřebujeme mít za sebou vítěznou sérii,“ pokračoval kouč Viktorie.

Potěšilo ho, že tým po čtyřech zápasech konečně naplno bodově zabral. „Asi nás chtěl někdo vidět na kolenou. Ale já jsem rád za reakce lidí, kteří mně posílali podporu. Vítězství si cením hlavně kvůli klukům a klubu,“ doplnil Adrian Guľa.

Vítězství nad Teplicemi 7:0, je to výsledek podle vašich představ?

Tak především je to pro nás cenné vítězství. Bylo to slušné týmové vystoupení, podpořené produktivitou hráčů. Užijeme si ho pár hodin, ale musím přepnout na další zápas (v neděli od 16 hodin na Slovácku) Víme, co jsme prožívali v předchozím období. Vítězství je krásné, ale potřebujeme ho potvrdit v dalších zápasech.

Potěšili vás ofenzivní hráči, že se konečně prosadili? A proč trvalo tak dlouho, než se nastartovali?

Vím, jak na tom byl třeba Kayamba. Od zápasu s Alkmaarem ho každou chvíli něco trápilo. Každý hráč se potom složitě dostává do TOP formy. Jsem velmi rád, že máme dva kvalitní útočníky, po příchodu nás táhla Kobra (Ondrášek), teď se zase prosadil Bogy (Beauguel). Jsem i za něho rád, protože si prošel obdobím, které pro něho asi nebylo jednoduché.

A co byste řekl na hattrick Čermáka?

On je v každém zápase, v pozicích ve vápně, lehkost přichází se sebevědomím. Já vím, že ti kluci umí dávat góly, hrát dobrý fotbal. Musí na sobě ale dál pracovat. Jsem šťastný, že to Alda tentokrát zvládl.

Přiznám se, že mě překvapilo, když jste vsadil na stejnou základní sestavu jako v Jablonci, kde jste ztratili poločasové vedení 2:0 a prohráli jste 2:3…

Takové je naše vidění fotbalu, systematická práce. Výkon v prvním poločase v Jablonci byl velmi dobrý, a rozhodli se dát jim znovu důvěru. Jsem rád, že jsme kluky podrželi, byť je to citlivé směrem k ostatním. Dnes ale nešlo o jednotlivce, ale o klub. Ukázali jsme, že umíme být jednotní, potřebujeme tak být dlouhodobě. Musíme být dál pokorní a pracovití.

Hodně se také mluvilo o vaší pozici, o možném odvolání. Jak jste tyhle spekulace vnímal?

V první řadě vím, co se děje u mě, jak pracujeme, snažíme se všechno rozebírat. Jasně, že cítím zodpovědnost, to je přirozené. Ale nevím, co se píše. A věřím, že ani kluci to nevědí. Pochybuje se o větším borcích než jsem já. Ale já důvěřuju svojí práci, i když se cítím mladý, netrénuji týden.

Ceníte si o to více reakce týmu?

Na předchozí neúspěchy zareagovali správně, zvládli to týmově, drželi při sobě. Ale pro nás je podstatné, aby si uvědomili, že zodpovědnost je na nás všech. Věřím, že právě tohle může být bod zlomu, ale jedna výhra pro moji pozici nic neznamená. Nesmíme přestat pracovat.

Věříte si, že ještě můžete potrápit Slavii, že stáhnete manko?

Teď myslím jen na Slovácko, tam potřebujeme být zase silní. A teprve potom můžeme jít dál. Nechci létat v oblacích a přeskakovat z jednoho zápasu na další.