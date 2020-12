„Vůbec jsem si to neuvědomil, je to příjemná připomínka. Čas letí neskutečným způsobem. Toto datum jsem neměl v paměti, ale budu si ho muset zafixovat,“ uvedl trenér plzeňské Viktorie Adrian Guľa.

Viktorie a Slovácko vkročí do zápasu 13. kola FORTUNA:LIGY v odlišném rozpoložení. Plzeň v úterý porazila Teplice 7:0, ale Slovácko prohrálo na hřišti nováčka z Brna 1:2. Optimismus a podcenění soupeře však nejsou na místě. „Slovácko má kvalitní a zkušené mužstvo, skvělé v organizaci hry. Čeká nás velká výzva,“ ví kouč.

Výhrou nad Teplicemi Viktoria ukončila čtyřzápasovou sérii bez vítězství. „Mužstvo si prošlo těžkým obdobím. Musíme být stále svědomití, zodpovědní, pracovití a týmoví. Pokud budeme takto fungovat, máme kvalitu na to, abychom v nejbližším zápase zvítězili,“ řekl Adrian Guľa.

Potřetí se v dresu Slovácka postaví svým bývalým spoluhráčům Milan Petržela. „Chtěl abych, aby se nám zápas vydařil. Bude to těžký boj, když přijede Plzeň, tak je to vždycky těžké. Měli šňůru, kdy se jim moc nedařilo, ale v posledním kole porazili Teplice 7:0, což je na českou ligu masakr. Uvidíme, v jaké přijedou náladě, možná výsledek proti Teplicím je dobře a možná také špatně. My se budeme snažit, aby tři body zůstaly u nás,“ slíbil Petržela.

Slovácko a Plzeň jsou dva týmy, které má nejraději. „Je to pro mě takový srdcový zápas. Navíc už konečně snad nastoupím proti svému největšímu kámošovi Limbovi (Davidu Limberském). Zatím se nám to v těch dvou předchozích zápasech nepodařilo. Teď by to mělo konečně klapnout,“ těší se.

„Na hřišti si nic nedarujeme, ať jsme kámoši, jací jsme. Hraju za Slovácko, tak budu chtít vyhrát,“ dodal Milan Petržela.