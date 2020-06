Svoji plzeňskou misi zatím zvládá plzeňský kouč Adrian Guľa na výbornou. Ve FORTUNA:LIZE si ve středu připsal v Ostravě (2:0) sedmou výhru. Tu největší výhru má ale teprve před sebou, v neděli hraje Viktoria ve šlágru 28. kola na Slavii, výkop v Edenu je v 19.00.

„Jsem rád, že výkonností, přístupem a nasazením zaslouženě dostali možnost hrát takové utkání, v němž půjde o hodně,“ prohlásil ještě v Ostravě trenér Guľa.

„Doufám, že kluci budou rychle regenerovat,“ přál si před soubojem dvou nejlepších celků tabulky. Potěšilo ho, že zápas v Ostravě zvládli někteří hráči i po taktické stránce. Nad stoperem Hejdou a klíčovými záložníky Čermákem a Buchou totiž visela hrozba čtvrté žluté karty, která by znamenala stopku pro zápas na Slavii.

„Nějaké riziko musíte podstoupit,“ naznačil, že moc nepřemýšlel o tom, že by někoho z nich v Ostravě ze sestavy tentokrát vynechal.

„Kdyby se vykartovali, byla by to komplikace, ale uměli bychom je nahradit. Připravení jsou Hořava, Díaz, Herc,“ vypočítával Guľa.

Ještě před nucenou pauzou stáhli viktoriáni náskok vedoucí Slavie ze 16 bodů na polovinu. Ale osm bodů ztrácí dál. Svoje zápasy po ligovém restartu totiž zvládá i vedoucí Slavia, i když až na Jablonec (5:0) možná ne tak přesvědčivě. Ale zase ještě ani jednou neinkasovala.

Bude to v neděli v Edenu šlágr se vším všudy a plzeňský kouč připustil, že už se malinko promítl do utkání na Baníku. Pražská Slavia hrála totiž v Příbrami o den dřív, kdy už byli viktoriáni spolu v hotelu.

„Slavii jsme samozřejmě sledovali, něco jsme si k tomu řekli. Ale nechtěli jsme moc předbíhat, soustředili jsme se na Baník. Jsem rád, že jsme potvrdili formu,“ potěšilo trenéra Viktorie.

V Ostravě překvapil kouč nasazením Tomáše Chorého na hrot útoku místo Jeana-Davida Beauguela. „Bogy nebyl zdravotně úplně top. On by to zvládl, ale cítili jsme, že se budou otvírat delší běžecké úseky, potřebovali jsme tam stoprocentně zdravého chlapa. Tomáš měl navíc velmi dobrý vstup do zápasu s Boleslaví, jsem rád, že to vyšlo,“ vysvětloval Adrian Guľa. Beauguela tak pošetřil na nedělní zápas se Slavií. „I to sehrálo svoji roli, že nás další zápas čeká už v neděli,“ uznal kouč Viktorie. Snad bude mít v neděli zase šťastnou ruku.