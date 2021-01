„Utkání splnilo účel, ukázalo nám to spoustu pozitivních věcí, ale odhalilo i naše slabiny,“ uvedl po utkání slovenský trenér v plzeňských službách Adrian Guľa. „Vstřelili jsme pět gólů, to je fajn. Ale nemůžu být spokojený s tím, že jsme dvakrát inkasovali,“ doplnil 45letý trenér Viktorie, který postrádal vedle dlouhodobých marodů Hybše s Kopicem i kvinteto Havel, Čermák, Ba Loua, Beauguel, Káčer. Ale do nedělní ligové premiéry v Příbrami, která má výkop v 16 hodin, věří že budou v pořádku.

Trenére, oproti zvyklostem z jiných přípravných zápasů jste tentokrát střídali jen pětkrát. To byl záměr?

Chtěli jsme, aby do zápasu šli jen hráči, kteří jsou zdravotně stoprocentně v pořádku. A z nich jsme chtěli dát šanci každému. I v lize máme jen pět střídání, i kvůli terénu jsme nechtěli extrémně riskovat. Vždyť liga začíná už za týden.

Jak to vypadá s hráči, kteří dnes nebyli k dispozici. Lze s nimi, tedy až na Kopice s Hybšem, do startu ligy počítat?

Honza (Kopic) i Matěj (Hybš) jsou dlouhodobě mimo, tam nejsou příznivé prognózy směrem ke startu ligy. Ostatní kluci věřím, že budou připravení. V pondělí budou ještě všichni rekonvalescenti pracovat s fyzioterapeuty a kondičním koučem na tom, aby se od úterý mohli připojit k mužstvu.

Naopak poprvé nastoupil v základu stoper Filip Kaša a dal gól. Jaký je váš komentář k jeho výkonu?

Myslím, že to bylo z jeho strany velmi slušné. Víme, v čem jsou jeho silné stránky a to také ukázal. Ale také víme, že Hradec teprve začíná přípravu. Tím, že Luděk (Pernica) odešel hostovat do Brna je dobře, že máme připraveného dalšího stopera.

A co navrátilci z hostování v Českých Budějovicích? Lukáš Matějka dal gól, Pavel Šulc dokonce dva. Co k nim řeknete?

Já jsem hlavně rád, že jsou tady. Rozhodli jsme se tak už v závěru podzimu. Chtěli jsme, aby byli s námi, víc se zapracovali do týmu. Hostování jim pomohlo, výkonnostně jsou dál a není to jen o vstřelených gólech. Ale i o herní pohodě a celkovém jejich nastavení. Jsou to mladí hráči, potenciál mají a já věřím, že to potvrdí i v lize a ukáže se, že bylo správné rozhodnutí, stáhnout si je.

Jak byste okomentoval páteční odchody tří hráčů na hostování (Řezník, Pernica, Alvir)?

Všichni tři kluci potřebují větší zatížení. Jsou to renomovaní hráči, zejména Luděk (Pernica) a Radim (Řezník). Ten tady odvedl perfektní práci, za což mu patří dík. Uvidíme, jak se všechno vyvine, teď chtějí pravidelně hrát. Ale mají tady kontrakty, nic nekončí.

A chorvatský záložník Alvir…

I Marko potřebuje hrát, tady tolik nenastupoval. Buď byl zdravotně indisponovaný nebo jsme se rozhodli pro jiné hráče, on sbíral jen minuty. Potřebuje větší vytížení, jeho výhodou je, že sledujeme i hráče na hostování. A na příkladech Buchy i teď Šulce a Matějky je vidět, že si můžou říct o místo v týmu.

Proti Hradci nastoupil Limberský na pravé straně obrany. Je to alternativa i pro ligu?

Může to být jedna z variant, i když ho všichni známe, že hraje spíš zleva. Má enormní zkušenosti a byl jsem přesvědčený, že to zvládne, což se také stalo. I k této zkoušce měl dnešní zápas posloužit.